MERHABALAR Güzel günler vardı geçmişte dostlar! Aydın yüzlere eşlik eden güneşli günler!!!

Benim ÖNDERİMDEN bahsedip,geçmiş kurtuluş günlerine gidelim!

4 MAYIS 1920 tarihinde,

ANKARA'da yedi düvele meydan okuyan TBMM'nin seçtiği ilk Bakanlar Kurulu toplandı...

4 MAYIS 1931 tarihinde,

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3. KEZ ÇUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ VE GÖREVE BAŞLADI...

Konuşmasının bir bölümünde şöyle diyordu

Ulu Önder ATATÜRK:

"ŞİMDİYE KADAR MİLLETİMİZİN BAŞINA GELEN BÜTÜN FELAKETLER;KENDİ TALİH VE GELECEKLERİNİ BAŞKA BİRİSİNİN ELİNE TERK ETMESİNDEN KAYNAKLANMIŞTIR..."

"ÖNDER OLACAKLARIN,HER NE OLURSA OLSUN,AMAÇTAN DÖNMEMELERİ,SON NEFESLERİNİ VERİNCEYE KADAR AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞACAKLARINA İŞİN BAŞINDA KARAR VERMELERİ GEREKİR.YÜREKLERİNDE BU GÜCÜ DUYMAYANLARIN BU İŞE GİRİŞMEMELERİ DAHA İYİ OLUR."

KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİRENLERİN RUHLARI ŞAD OLSUN;AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE MİNNETLE EĞİLİYORUM.

Ve ne yazık ki son yıllarda,

1920’lerde ki kutsal ruhla oluşturan sistem değiştirildi;Anayasal Kurumlar dönüştürüldü;

Hukuk sistemi allak bullak oldu;

Eğitim Sisteminin hali içler acısı;

Devletin malvarlığı özelleşti,satıldı yok pahasına...

Tarih mutlaka bu günleri de yazacaktır...

Av.Tülay Bekar