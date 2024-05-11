TEKRAR MERHABA ;YAĞMUR DOLU BİR KDZ.EREĞLİ GÜNÜNDEN DOSTLARIM!

Şunu farkettim ;DÜNYAYI YÖNETEN AKİL OLDUĞUNU SÖYLEYENLER ve EMPERYALİZM AKLI ,DÜNYAYI RAHAT İDARE ETMEK İÇİN SAÇMA-ANLAMSIZ GÜNLER BELİRLEMİŞ!

Nerede ise 365 gün 6 saatin tamamında GÜN var hatırlanacak…

Bu durumu can dost -Türkiye Maden İş Sendikası Gen.Bşk.Sn.Nurettin AKÇUL söylemişti;kırmızı giyme gününde.

Bu saçma günler belirlemek ;önemli günlerimizin 30 Ağustos 1922 ZAFER BAYRAMIMIZ gibi etkilerini azaltmak amacı ile yapılmıştır;LÜTFEN KANMAYINIZ.

Örneğin:süt içme günü,uyku günü,kediler günü,kırmızı elma yeme günü,Starwars günü,Arapça günü vb.gibi…

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Bu hafta ENGELLİLER HAFTASI!

Engel biziz bir çok noktada.

Sevgisizlik ENGEL oluyor önce her yerde.

Gelin ENGELİN YÜREKTE olduğunu anlayalım önce.

YÜREKLERİMİZİ SEVGİYE-İYİLİĞE-GÜZELLİĞE açalım;ENGELLERİ KALDIRALIM!

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10-16 Mayıs,Birleşmiş Milletler' e üye 156 ülkede aynı tarihlerde paylaşılan özel haftadır. “Engelliler Haftası” kutlama değil, farkındalık günüdür.

10 Mayıs: ENGELLİLER HAFTASI,

11 Mayıs: Görmeyenler Günü,

12 Mayıs: İşitme ve Konuşma Kusurluları Günü,

13 Mayıs: Ortopedik Engelliler Günü,

14 Mayıs: Zeka ve Ruhsal Özürlüler Günü,

15 Mayıs: Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,

16 Mayıs: Engelliler Haftası’na Genel Bakış.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2012) raporlarına göre, Türkiye nüfusunun %12,29’unu fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı bireyler oluşturmaktadır. Bu bağlamda çoğulcu bir yaklaşımla söz konusu bireylerin sosyal hayata uyumlarını sağlamak için çözümler üretilmeye çalışılması, farklılıklarına uygun bazı düzenlemeler yapılması, dezavantajlarının asgari düzeye çekilmesi, toplumsal hayata yeterli ölçüde katılımlarının sağlanabilmesi önemlidir.

ENGELLERİN AŞILDIĞI, SEVGİ İLE ENGELSİZ YARINLARA...