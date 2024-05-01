Gelecek güzel umutlar besler hep yüreklerde dostlarım merhabalar!
Annem aradı gece 01.30’da.Geç telefonlar hep yürek kaldırır...
“Ne oldu Anam “dedim.
Ana yüreği”kuzum ANKARA’da sel olmuş;sen nasılsın”dedi.
“Ben iyiyim ANNEM”dedim.
Geçmiş olsun sevgili şehrim ANKARA.
DOĞA ANA BÖYLE;DİKKATLİ OLMAK GEREK!
Bugün 1 Mayıs...
“1 MAYIS EMEĞİN VE EMEKÇİNİN BAYRAMI”
KUTLU OLSUN...
AVUKATLAR olarak bizler de TÜRK İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ emeklerinin ve alınterlerinin kutsal olduğunun bilincinde olarak.
EMEKÇİLERİMİZİN HUKUKİ HAKLARI İÇİN SONUNA KADAR DESTEKÇİLERİYİZ... ÜRETMEDEN TÜKETMEK;
ÇALIŞMADAN HARCAMAK VE KAZANMAK;
TEMBELLİK ,BİR ÜLKEYİ YOK OLMAYA;
HALKINI DA KÖLELİĞE SÜRÜKLER.
Bu nedenle
İŞÇİNİN,EMEKÇİNİN HAKKI KUTSALDIR... Hepimiz emekçiyiz.
Kutlu olsun...
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Bir de Cumhuriyet tarihinde 1 Mayıs’a göz atalım.
Tarihte bugün 1935 yılında,
Aydın Demiryolları satın alınarak
ULUSALLAŞTIRILDI “DEVLETÇİLİK”ilkesi gereğince.Bugünlerde devletin malı kalmadı artık özelleştirme revaçta.
1 mayıs 1939'da,
Atatürk'ün istemişti,göremedi;
1.Türk Yayıncılık Kongresi toplandı.
1 mayıs 1932 tarihinde ,
Ulusal sanayinin gelişimi için;
Ankara'da Ulusal Sanayi Sergisi açıldı.
Cumhuriyet kurucularının ruhları şad olsun.