Gelecek güzel umutlar besler hep yüreklerde dostlarım merhabalar!

Annem aradı gece 01.30’da.Geç telefonlar hep yürek kaldırır...

“Ne oldu Anam “dedim.

Ana yüreği”kuzum ANKARA’da sel olmuş;sen nasılsın”dedi.

“Ben iyiyim ANNEM”dedim.

Geçmiş olsun sevgili şehrim ANKARA.

DOĞA ANA BÖYLE;DİKKATLİ OLMAK GEREK!

Bugün 1 Mayıs...

“1 MAYIS EMEĞİN VE EMEKÇİNİN BAYRAMI”

KUTLU OLSUN...

AVUKATLAR olarak bizler de TÜRK İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ emeklerinin ve alınterlerinin kutsal olduğunun bilincinde olarak.

EMEKÇİLERİMİZİN HUKUKİ HAKLARI İÇİN SONUNA KADAR DESTEKÇİLERİYİZ... ÜRETMEDEN TÜKETMEK;

ÇALIŞMADAN HARCAMAK VE KAZANMAK;

TEMBELLİK ,BİR ÜLKEYİ YOK OLMAYA;

HALKINI DA KÖLELİĞE SÜRÜKLER.

Bu nedenle

İŞÇİNİN,EMEKÇİNİN HAKKI KUTSALDIR... Hepimiz emekçiyiz.

Kutlu olsun...

...

Bir de Cumhuriyet tarihinde 1 Mayıs’a göz atalım.

Tarihte bugün 1935 yılında,

Aydın Demiryolları satın alınarak

ULUSALLAŞTIRILDI “DEVLETÇİLİK”ilkesi gereğince.Bugünlerde devletin malı kalmadı artık özelleştirme revaçta.

1 mayıs 1939'da,

Atatürk'ün istemişti,göremedi;

1.Türk Yayıncılık Kongresi toplandı.

1 mayıs 1932 tarihinde ,

Ulusal sanayinin gelişimi için;

Ankara'da Ulusal Sanayi Sergisi açıldı.

Cumhuriyet kurucularının ruhları şad olsun.