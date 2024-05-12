İyi pazarlar dostlar! Bugün “ANALAR GÜNÜ.” Oğlumun ,1 yaşındaki deyimi ile “ANNEMLER GÜNÜ”.

Dün günlerden bahsederken GLOBAL DÜNYA ÜRETİCİLERİNİN “SAÇMA GÜNLER” ÜRETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM.

Kurtuluş ve dini bayramlarımız dışında ANNELER-BABALAR GÜNLERİ DE çok önemli.

Çünkü BİR ANNE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR;ATATÜRK GİBİ BİR KURTARICIYI DÜNYAYA GETİRİR.



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“Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha nice Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Feyz milletindir, benim değildir.''

Mustafa Kemal ATATÜRK

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Eke sosyal,kültürel,siyasi haklarını arayan İNGİLİZ KADINLARININ fotoğrafını koydum;

“İNGİLİZ KADINLARININ TÜRK KADINLARI KADAR DEĞERİ YOK MU?”diye sormuşlar geçmişte...



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Yine eke güzeller güzeli ZEHRA SULTANIMI koydum;kucağında “bu da nedir” diye düşünen Tülay’ı ile.

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Okuduğumuz en güzel kitap annelerimizdir.

Anneler günü kutlu olsun..

Av.Tülay BEKAR