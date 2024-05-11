Günaydınlar ve iyi hafta sonları dostlarım!

Dün akil bir zat ATATÜRK ile ilgili bir şey söyledi Kdz.Ereğli’de.

ASIL KONUYU UNUTTUM;TARİHÇİLER VARKEN HADDİM MİDİR BİLEMEM;TARİH DERSİ VERDİM!

Bunu söylerken de bir dostumun bana “TARİH KIZ”diye hitap ettiğini hatırladım...

Funda’mın ANNECİĞİ yine ameliyata girdi;RABBİM ACİL ŞİFA VERSİN...

Tarihte bugün adını koyan FUNDA’M çünkü...

Geçmişte 11 mayıs 1920 tarihinde,

MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARI İSTANBUL HÜKÜMETİNCE İDAM CEZASINA ÇARPTIRILIR...

Çünkü EMPERYALLER “ARTIK DURDURUN ŞU MUSTAFA KEMAL’İ”demişlerdir...

24 Mayıs 1920'de de Padişah Vahdettin idam cezalarını onaylar ve ferman yayınlar...

Ferman şöyledir:

"KUVAY-İ MİLLİYE adı altında:

çıkarttıkları fitne ve fesat,Anayasa'ya aykırı olarak zorla para toplamak,asker almak,bunun aksine hareket edenlere,işkence ve eziyet ederek,şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle;iç güvenliği bozanların tertipçisi ve teşvikçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ,3.ordu Müfettişliğinden alınarak ,askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan SELANİKLİ MUSTAFA KEMAL EFENDİ'nin...İDAMINA;...

Karar verilmiştir...”

...

Yazıklar olsun geçmişte ve bugünde EMPERYALLER ile birlikte hareket edenler ve

Emperyalizmin amaçlarına hizmet edenlere...

YAZIKLAR OLSUN ;

LANET OLSUN!

TÜRK TARİHİNİN KARA SAYFALARINI YAZANLARA...

...

Gelelim Cumhuriyet tarihine.

Yıl 1931-11 mayıs tarihinde,

ATATÜRK tarafından

"Devletçilik"ilkesi tanımlanır ve CHP parti tüzüğüne girer;

Şimdi anlamını bilen var mı bilemem?

Sağlıcakla huzurla kalınız.