İyi hafta sonları can dostlarım!

Anlayamadığım-anlamlandıramadığım şeyler oluyor;İÇERİDE-DIŞARIDA!

Onun için gündemi sonraya bırakıyorum...

Mayıs ayı İZMİR ve HASAN TAHSİN ;15 Mayıs 105 yıl önce!

İZMİRİMİN ATATÜRK SEVDASI O GÜNE DAYANIR...

16 Mayıs 1919,ise BANDIRMA VAPURU ile KURTULUŞ’UN ilk adımı;Benim de ATATÜRK sevdam KURTULUŞUMUZ içindir...

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“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” mesajından önce 19 Mayıs 1919 ile bağlantılı bir anekdot aktaracağım sizlere .

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“Dağ başını duman almış. 25 Mayıs 1919”

Kazım Özalp anlatıyor:

“On Dokuz Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştık. Samsun'dan Havza'ya gidecektik. Mustafa Kemal Paşa kuramsal olarak IX. Ordu Müfettişi idi. "Kuramsal" olarak diyorum, çünkü komuta edeceği birlikler yalnız şeklen vardı.

Ben, Kurmay Başkanı, Refik (Saydam) da Sağlık Dairesi Başkanı idi.

Samsun'dan Havza'ya otomobille veya araba ile gidecekti. O tarihte bütün yurtta, ya (T) modeli Ford otomobilleri,yahut Almanlardan kalan ünlü Benz otomobilleri vardı. Fordlar yeni yeni geliyordu. Samsun'da ise bir tane eski Benzlerden bulunuyordu.



Şoförümüz, müslüman olmayan yaşlı bir adamdı. Yollar yeni yağmurdan çıkmış, berbattı. Otomobil haraptı. İkide bir duruyor, arıza yapıyor, tekrar yol alıyorduk. Siz, o zamanki bu otuz beş yaşında, muzaffer komutanın hareket canlılığı ve sabırsızlığını tasavvur edemezsiniz. Kendisi şoförün yanında oturuyor, zaman zaman direksiyonu eline alıyordu. Arkada benimle Doktor Refik (Saydam) ve Doktor İbrahim Tali (Öngören) oturuyorduk. 0, şoförün işine karıştıkça yan gözle birbirimize bakıyorduk. Yan gözle diyorum, çünkü bir farkına varırsa hesap vermekten güç kurtulurduk.

Fakat ne olduysa oldu, yan gözle bakışarak anlatmak istemediğimiz korktuğumuz başımıza geldi. Makine bir dönemeçte bir daha kolay kolay harekete gelmeyecek halde durdu, kaldı. Bize yapacak iş, inmek ve beklemekti. Onu yaptık. Bir köşeye çekilerek sabırlı ve işi oluruna bırakarak beklemeye başladık.

Mustafa Kemal Paşa, Havza'ya gidebilmek için bir araç bulmak gereksimini duyarak yanımıza geldi ve Refik Saydam'a gülerek dedi ki:

-"Doktor... Havza'ya kadar yürüyebilir misin?"

Sonunda, yarım saat ilerideki köye gidip, oradan araba bulmayı kararlaştırdık.

Hep beraber yola çıktık.

Mustafa Kemal Paşa dedi ki:

-"Size, yorulmamanız için bir çare önereceğim. Dağ başını duman almış marşını biliyor musunuz?"



İtiraf edeyim ki orada olanlardan hiçbirimiz bu marşı bilmiyorduk. Bunun üzerine kendi gür ve dinç sesiyle, notasını da tekrarlayarak başladı:

"Dağ başını duman almış,

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar..."

Kendisinden ilk defa, bu marşı Havza yolunda dinledim. 19 Mayıs 1919'da yanında olan mutlulardan biriyim.

Rahat rahat söyleyebilirim ki,

Mustafa Kemal Paşa, milli mücadeleye başladığının ilk marşını burada söylemiştir. Daha sonra Ankara Halkevi'nde, Gaziantep gecesinde, bir daha bu marşı söyletir ve söylerken gördüm:

"Bu ağaçlar güzel kuşlar

Yürüyelim arkadaşlar..."

derken yeni bir yola çıkmak hazırlığının heyecanını duyardı. Neden bu marşı bu kadar severdi? Doğa güzelliklerini tekrarladığı, o dönemde pek az görülen öz Türkçe olduğu, içinde geleceği ilgilendiren kelimeler ve amaçlar çok olduğu için mi bilmiyorum.

Belki bütün bunların hepsi vardı. Çünkü O, doğanın güzelliğine, heyecanına, geleceğe aşık bir adamdı.

Kazım ÖZALP, General

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Ruhu şad olsun Kazım Özalp ATATÜRK’ÜN neden bu kadar çok bu marşı sevdiğini bilmiyordu;ama ben biliyorum.

ÇANAKKALE SAVAŞINA 1915 yılına dayanır öyküsü;onuda sonra anlatırım sizlere...

“DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ ,

GÜMÜŞ DERE DURMAZ AKAR,

GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR,

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR...”