Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için direnen köylülere megastar Tarkan'dan destek geldi.

Ünlü pop sanatçımız Tarkan, Akbelen Ormanı’nda kesimi durdurmak isteyen vatandaşların mücadelesine destek verdi.

Tarkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; ''Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları mağdur etmeyin, duyun artık" dedi.

8 kişinin gözaltına alındığı 4 kişinin de yaralandığı olaylarda bir köylünün gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma..."

Megastar Tarkan’ın bu destek paylaşımı hayranlarının tarafından da yoğun beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Solo Resim Sergisi “Alanino Ninovari”

Müzik dünyasının efsane prodüktörlerinden ve aynı zamanda ressam Nino Varon’un, Artvizyon Galeri tarafından açılacak “Alanino Ninovari” isimli solo resim sergisi, Adalar Kültür ve Sanat Derneği’nde 29 Temmuz’da ziyarete açılıyor. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi çok sayıda ünlü sanatçının ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, besteci ve söz yazarı kimliğinin yanında ressam olarak çok özel eserlerini sergiliyor. İlk resim çalışmalarını boş şişeler üzerine yaptığı portrelerle başlayan müzik dünyasının Nino’su, şimdilerde denizin güzelliklerini, yelkenlileri ve sanatçıları resmediyor.

“Öyle Sarhoş Olsam ki”, “Göreceksin Kendini”, “Hasret” ve “Papatya Falları” gibi çok sayıda besteye de imza atan Nino Varon resim sergisine tüm sanatseverleri bekliyor.

Emre Aydın, Yüksek Lisans Eğitimini Enstitü Birincisi Olarak Tamamladı

Ünlü Rock şarkıcısı Emre Aydın, sanatçı kimliğinin yanı sıra uzun süredir akademik alanda da kendini geliştirerek, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Enstitüsü'ndeki eğitimini birincilikle tamamladı. Yüksek başarıyı simgeleyen 4 üzerinden 4 cgpa (not ortalaması) ile Aydın, enstitü birincisi olarak mezun oldu.

Müzik kariyerine İzmir Bornova’daki barlarda canlı müzik yaparak başladıktan sonra, başarılarıyla bütün Türkiye’deki gençliğin sevgisini kazanan ünlü sanatçı başarılarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının taktirini kazanmaya devam ediyor.

Arıca’ya Memleketinde Yoğun İlgi

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam memleketi Fatsa’da Uzunkum Plajı’nda konser verdi.

Memleketinde unutulmaz konser

Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan sanatçı, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla Fatsalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Koro da eşlik etti

Soner Arıca, konserinin finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği “Cumhuriyet Marşı” ile yaptı. Sahnede Arıca’ya, marşı birlikte seslendirdiği, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu da eşlik etti.

Özge Ulusoy’un Tiny House Aşkı

Kocaeli Bahçeköy Plus projesi, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen lansman partisiyle doğa ile iç içe bir yaz şenliği havasında düzenlendi. Özge Ulusoy ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir’in de katıldıkları Bahçeköy Plus lansmanı, ailelerin kendi bahçelerinde istedikleri ürünleri yetiştirebilecekleri bir Tiny House köyü projesi olarak tanıtıldı.

Beyaz Group yönetim kurulu başkanı Cihan Aslan Özkan ve Atlas Gayrimenkul Sahibi Hüseyin Ergüner’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete katılan Özge Ulusoy ile Sema Aydemir tanıtımı yapılan projeye ilgi gösterirken Özge Ulusoy “Deprem konusunda çok endişeleniyorum. Bu projeyi ve tiny house evleri çok merak ettiğim için gelip deneyimlemek istedim. İstanbul’a yakın yerde bir tiny house sahibi olmakta yarar var. Hem doğa ile iç içe hem de deprem için” dedi. Beyaz Group yönetim kurulu başkanı Cihan Aslan Özkan ve Özge Ulusoy, proje alanında örnek tiny house'ları ve bahçeleri gezerken, Atlas Gayrimenkul Sahibi Hüseyin Ergüner ise Sema

Aydemir ile birlikte projenin arsasında fidan dikimi gerçekleştirdi

Aksaray Kral FM Adını Değiştirdi.Aksaray merkezli yayın yapan Aksaray Kral FM'in yeni ismi belli oldu. 95.1 frekansında yayın hayatını sürdüren radyo, yeni sezonda yayınlarını Aksaray'ın Sesi olarak sürdürecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aksaray’ın Sesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni ve radyo programcısı Sevgi Çemberi Talat ”Aksaray Kral FM olarak birçok başarıya imza attık. İki dönem üst üste ‘Yılın En İyi Bölgesel Radyosu’ ödülünü halkın takdiri ile aldık. Bundan sonra Aksaray’ın Sesi olarak nice ödüllü ve başarı dolu yıllara…” diyerek duygularını dile getirdi. Radyonun müzik direktörü Ozzy Jackson’da; Yeni dönemde, yeni ismimizle ve bir çok yeni projelerimizle dinleyicilerimizin vazgeçilmezi olmayı hedefliyoruz dedi.

AÇIK HAVA YAZ OYUNLARI’NDA 76. YIL COŞKUSU

İBB Şehir Tiyatroları Haziran ayında birbirinden keyifli oyunlarını sahneleyerek seyircisine unutulmaz anlar yaşattı. Kapalı gişe sahnelenen oyunların ardından Ağustos ayında da yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyirci ile buluşuyor. Açık Hava Yaz Oyunları’nın 76. yılında İstanbulluları adından söz ettiren oyunlar bekliyor.

Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos Biletleri Satışa Çıkıyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos ayı biletleri satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bir gelenek haline gelen Açık Hava Yaz Oyunları’nda sanatseverleri en beğenilen oyunlarından 12. Gece, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı ile buluşturuyor. William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği 12. Gece, 24 Ağustos, 25 Ağustos tarihlerinde 21.00’de,

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 26 Ağustos tarihinde 21.00’de sahne alacak. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı adlı oyun da 27 Ağustos tarihinde 21.00’de sahnelecek.

Oyunların biletleri, 25 Temmuz 2023 Salı günü 11.00’de gişelerden, 11.15’te https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.