Merhaba dostlarım iyi hafta sonlarınız ile bütün dilekleriniz kabul olsun ...

Güzel dilekler dileyin geleceğe dair;BAHAR geldi çünkü.

HIDIRELLEZ BUGÜN;dilekleriniz iyi-güzel-doğruya dair olsun.

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Geçmişte bugün MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAHARIN YERLEŞTİĞİ GÜNDE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ çalışmalarını başlatır.

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1997 yılında oğlum 3 yaşında.

Teyzesi (aslında benden daha çok emeği olan teyze)ile birlikte Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesine gittik,

Dönüşte ;"Nannannem"dediği,annanesine şöyle anlatır heyacanla;

"Nannanne!Haymanat bahçesi çok büyük,mamun bana dil çıkardı,bende ona;

Aslan kükredi,ne yapıyosun dedim,

Fil çok büyük,ben korktum..."

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Oğlumun heyecanı ve duyguları için

5 mayıs 1925 te çiftliğin kuruluş çalışmalarını başlatan ULU ÖNDER ATATÜRK’e minnet borçluyum,her konudaki minnet duygum gibi.

Şimdi oğlumun ,evlenir,çocukları olur inşallah,gelecek nesli gezdirecek bir hayvanat bahçemiz yok.

Bir şehrin gelişmişliği;

Yeşil alanları ile ölçülür.

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Mustafa Kemal Atatürk;

Bataklık ve sazlık olan ve kendisine hediye edilmiş olan arazide;özel bir statü ile modern tarım ve hayvancılık araştırmaları ve çalışmaları için Atatürk Orman Çiftliğinin kurulma çalışmalarını 5 mayıs 1925 'te başlatır.

Aynı zamanda ;Ankara'nın ve Ankaralı'nın yeşille büyümesi,nefes alması ve Ankara'nın çağdaş kent görünümüne kazanması arzusudur.

11 Haziran 1937'de ise

“Özel Mülklerini “hazineye bırakır.

Şöyle der resmi yazısında:

"Çiftliklerin yararına dikkati çekmeye değer.Toprağın planlanması ve geliştirilmesi,çevrenin güzelleştirilmesi,eğlenme ve dinlenme amaçlarıyla halka açık alanların sağlanması bunlar arasındadır."

Ve şöyle devam eder:

“Mal ve mülk bana ağırlık veriyor.Bu çiftlikleri ulusuma armağan etmekle büyük bir ferahlık duyuyorum."

Gelinen noktada ;

Atatürk'ün emaneti çiftlikler;

Hukuk kuralları hiçe sayılarak talan edilmiş durumdadır.

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Yine bir diğer 5 Mayıs tarihine bakalım:

1919 Mayısına dönelim.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları;

Paris Barış(adı barış? işgal ve talan ve de sömürge)Konferansı görüşmelerinin işgale gideceğini anlamışlardır.

Paris Barış konferansı görüşmelerinde

5 Mayıs 1919 tarihinde

Lloyd George ‘Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıkarılması gerekliliği başlığını’ açar ve önerir.

Eminim sevgili dostlarım sizlere de;

bu “başlık açma "ve de

‘önerme’ tanıdık gelmiştir.

Tarih öğretir,

İyiyide kötüyüde.

Eğitim şart...

Av.Tülay Bekar