Merhaba dostlarım iyi hafta sonlarınız ile bütün dilekleriniz kabul olsun ...
Güzel dilekler dileyin geleceğe dair;BAHAR geldi çünkü.
HIDIRELLEZ BUGÜN;dilekleriniz iyi-güzel-doğruya dair olsun.
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Geçmişte bugün MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAHARIN YERLEŞTİĞİ GÜNDE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ çalışmalarını başlatır.
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1997 yılında oğlum 3 yaşında.
Teyzesi (aslında benden daha çok emeği olan teyze)ile birlikte Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesine gittik,
Dönüşte ;"Nannannem"dediği,annanesine şöyle anlatır heyacanla;
"Nannanne!Haymanat bahçesi çok büyük,mamun bana dil çıkardı,bende ona;
Aslan kükredi,ne yapıyosun dedim,
Fil çok büyük,ben korktum..."
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Oğlumun heyecanı ve duyguları için
5 mayıs 1925 te çiftliğin kuruluş çalışmalarını başlatan ULU ÖNDER ATATÜRK’e minnet borçluyum,her konudaki minnet duygum gibi.
Şimdi oğlumun ,evlenir,çocukları olur inşallah,gelecek nesli gezdirecek bir hayvanat bahçemiz yok.
Bir şehrin gelişmişliği;
Yeşil alanları ile ölçülür.
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Mustafa Kemal Atatürk;
Bataklık ve sazlık olan ve kendisine hediye edilmiş olan arazide;özel bir statü ile modern tarım ve hayvancılık araştırmaları ve çalışmaları için Atatürk Orman Çiftliğinin kurulma çalışmalarını 5 mayıs 1925 'te başlatır.
Aynı zamanda ;Ankara'nın ve Ankaralı'nın yeşille büyümesi,nefes alması ve Ankara'nın çağdaş kent görünümüne kazanması arzusudur.
11 Haziran 1937'de ise
“Özel Mülklerini “hazineye bırakır.
Şöyle der resmi yazısında:
"Çiftliklerin yararına dikkati çekmeye değer.Toprağın planlanması ve geliştirilmesi,çevrenin güzelleştirilmesi,eğlenme ve dinlenme amaçlarıyla halka açık alanların sağlanması bunlar arasındadır."
Ve şöyle devam eder:
“Mal ve mülk bana ağırlık veriyor.Bu çiftlikleri ulusuma armağan etmekle büyük bir ferahlık duyuyorum."
Gelinen noktada ;
Atatürk'ün emaneti çiftlikler;
Hukuk kuralları hiçe sayılarak talan edilmiş durumdadır.
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Yine bir diğer 5 Mayıs tarihine bakalım:
1919 Mayısına dönelim.
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları;
Paris Barış(adı barış? işgal ve talan ve de sömürge)Konferansı görüşmelerinin işgale gideceğini anlamışlardır.
Paris Barış konferansı görüşmelerinde
5 Mayıs 1919 tarihinde
Lloyd George ‘Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıkarılması gerekliliği başlığını’ açar ve önerir.
Eminim sevgili dostlarım sizlere de;
bu “başlık açma "ve de
‘önerme’ tanıdık gelmiştir.
Tarih öğretir,
İyiyide kötüyüde.
Eğitim şart...
Av.Tülay Bekar