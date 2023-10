Türk kadını, Cumhuriyet kadını olmaktan onur duyuyorum. Size kalemimle ulaşabiliyorsam; ayaklarımın üzerinde dimdik durabiliyorsam Atamızın sayesinde. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet’imizin 100. Yılını kutlarken çocuklarımıza, gençlerimize en güzel örnek olabilecek kişilerin şüphesiz Atalarımız olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Bu güzel vatanımızın her bir karışı kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden mücadele veren şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Nene Hatun’u herkes bilir... 93 Harbi esnasında Rus işgaline karşı üç aylık bebeğini bırakıp “evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz “ deyip Erzurum’daki halk direnişinin simgesi olmuş örnek Türk kadınıdır.

Milli Mücadele yıllarında Türk Kadınının düşmanlara karşı, vatanımızı koruma-kurtarma azmi had safhaya ulaşmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA VATANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDEN CESUR KADINLARIMIZDAN BAZILARI

HALİDE ONBAŞI (HALİDE EDİP ADIVAR): Yazar, siyasetçi İstanbul Hükümeti tarafından (1920) hakkında ölüm kararı verilen altı kişiden birisidir. Halkı ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için çok çalışmıştır. 1950 de milletvekili seçilerek T.B.M.M’ de görev almıştır.

Turancılık fikrini benimsemiştir. Kadın hakları konusunda birçok romanı, hikayeyi, anıyı, çevriyi eser olarak bırakmıştır.

ŞERİFE BACI: Kurtuluş Savaş’ında çocuğu (Elif) ve kağnısıyla cepheye, cephane taşırken; donarak ölmüş, tüylerimizi diken diken eden cesur Türk kadınıdır. (Yavrusuna sarılmış, yavrusunun battaniyesini cephaneleri korumak için, üstlerini örtmüştür)

NEZAHAT ONBAŞI (NEZAHAT BAYSEL): Albay Hafız Halit Bey, komutasındaki 70. Alayda babasının yanında 9 yaşından, 12 yaşına kadar savaşmıştır. 70. Alayın simgesi olmuştur. 12 yaşında Onbaşı Rütbesi almıştır.

HALİME ÇAVUŞ: Kurtuluş Savaşı’na giderken saçlarını kazıtıp, erkek kılığına girerek, kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasında vatanımız için mücadele etmiştir. Cepheye cephane taşımıştır.

TAYYAR RAHİME: Başlıca görevi keşif ve cephe gerisinde kundakçılık yapmaktı. 1920’de Fransızlar’a karşı savaşırken ateş hattındaki arkadaşlarını korumaya çalışırken şehit olmuştur.

ÇETE EMİR AYŞE (BİNBAŞI AYŞE): Yunan askerleri Aydın’a doğru geldiğinde kendine tüfek alıp Yörük Ali Efe’ye katılmıştır. (Tüfeği kocasından yadigar kalan küpeleri bozdurup almıştır.) İstiklal Madalyası almıştır. Türk kadınının rütbeli olarak orduya ilk girişi 22 yaşındaki Çete Ayşe dönemidir.

GÖRDESLİ MAKBULE HANIM: Yunan ordusunun İzmir’i işgale başladığında Kocası Halil Efe ile Yunan kuvvetleriyle çıkan tüm çatışmalara katılmıştır. Çok iyi at biner ve silah kullanırdı.

HAFIZ SELMAN İZBELİ: Kastamonu’daki ilk Kadın Meclisi üyesidir.

FATMA SEHER ERDEM: Yunanlılar’ın yaptığı zulme dayanamayıp cepheye koşan gerçek kahraman kadınımızdandır.

Sakarya Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Savaşı’na katılmıştır. Gözü pek bu kadın İstiklal Madalyası almıştır.

DAHA YÜZLERCESİ... HEPSİNİN RUHU ŞAD OLSUN.

BİZİM KADINLARIMIZ GEREKTİĞİNDE HEM KOMUTAN HEM ASKER OLABİLEN CESUR KAHRAMANLARDIR.