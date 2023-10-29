100 yılını değişmiş bir cumhuriyeti kuranların, Cumhuriyet için canını ortaya koyanların çocuklarıyız biz; BİZ ATATÜRK NESLİYİZ.

Kolay kurulmadı bu Cumhuriyet. Adeta yoktan var edildi. Yokluk içinde, imkansızlık içinde, yurdun her yeri işgal altındayken ve üstelik işgal kuvvetlerinin değirmenine şu taşıyan gerici bir güruhun her türlü fitne ve bozguna rağmen, ve hatta azınlıkların milliyetçi ruhunun kabarıp bir parça toprak ta biz

koparalım isyanlarına rağmen...! Ah be ah! Ne mutlu ki Atatürk hepsine karşı direndi, zorluklara göğüs gerdi. Silah arkadaşlarını ve memleketin selahiyetini isteyen aydın yurtseverleri bir araya getirdi. Dönmüş olan umutları yeniden yeşertti. Bezmiş olan halkın mücadele ruhunu ateşledi. Kağnısıyla, tırmık ve orakları ile yalınayak, aç bitap cepheye koşması için yüreklendirdi. Deli cesaretiydi onuki ve onun peşinden cepheye koşan, tek gücü damarlarında akan asil kan olan halka da deli gözüyle bakıyordu vatan hainleri. O gücün toptan, tüfekten daha etkili olabileceğini

akıllarının ucundan bile geçiremiyorlardı. O gariban halkın gelişmiş işgalci ülkeler karşısında başarı kazanacağını ve püskürtebileceğini bir tek Mustafa Kemal biliyordu. O halkına güveniyordu. Kimileri işin sonunu Allah'a havale etmiş, işgal kuvvetlerinden imtiyaz elde etme gayretleri güderken, halk umudunu Mustafa Kemal'e yüklemiş, dualarını ve ördüğü çorapları, elindeki üç, beş erzağını Mehmetçiğe gönderdi. Hiç bilmedi topraklara gelmiş, en son model savaş teçhizatları ile donatılmış fakat neden savaştığını bilmeyen düşman askerleri, Mehmetçiğin süngüsünün gücüne

dayanamayıp darma duman edildi. Ve elbette ki onlar komuta eden Mustafa Kemal, tüm dünya liderlerinin gıpta ettiği, övgüler dizip, ayakta alkışladığı büyük bir liderdi.

O olmasaydı bizler de olmazdık. Türk ulusu darmadağın olurdu. Kimimiz Fransız, kimimiz İtalyan, Ege'dekiler Yunan, İstanbul'dakiler İngiliz olurdu. Birbirimizin dilini de anlamazdık. Yüz yıl sonra kökenini bilmeyen asimile olmuş bir garip Müslüman azınlık olarak yaşardık. Bu ülkenin dindar bir nesil yetiştirmesi her zaman batının işine gelmiştir ve bu sebeple ki cemaatleri hep desteklenmiştir.

Elbette ki isteyen istediğine inanabilir ama bizi birlestiren güç din değil vatandır. Filistin'in hali ortada. Hani dinsiz kardeşliği...!?

Binlerce şehit kanıyla sulanmış bu memleketin her köşesinde özgürce dolaşabiliyorsak bunu Mustafa Kemal'in ileri görüşüne borçluyuz. Elbette ki bu imkansız gibi görülen bağımsızlık mücadelesinden başarı Yüce Türk Milleti'nin. Elbette ki tüm halkımız canını dişine taktı ve mücadeleye katıldı ama Mustafa Kemal o halkı bir araya getirmeseydi ve mücadele ateşini yakmasaydı, ve bu mücadeleyi her türlü engellemelere, kalleşliğe ve imkansızlıklara rağmen komuta etmeseydi bugün biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nı kutluyor olmazdık. İyi ki vardın Atatürk. İyi ki bize bu toprakları tekrar vatan yapma gayretini ve iradesini gösterdin, dedelerimizi gayretlendirdin ve yüreklendirdin. Ruhun şad olsun, milletimiz var olsun. Herkes aklını başına toplasın ve rehavetten çıksın. Rabb'im bu millete yeniden bir kurtuluş mücadelesi yaşatmasın.

İşte bu yüzden; Biz Atatürk Nesliyiz.

Yalancı mıyım?