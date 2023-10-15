İnsanlar hırsları yüzünden zarar görüyor, birileri de buna göz yumuyorsa; BANA NE.

Kimse bana ağlamasın. Eğer ki bugün ağlıyorsa bunun nedeni dün yaptığı yanlışlardır. İyi günlerinde kimlerle beraberse bugün kötü günlerinde onlardan yardım istesin. Ben dününde yoktum o nedenle bugünü beni ilgilendirmez, BANA NE. Pek çoğu diyecek ki "Onlar nankör, onlar iyi gün dostuymuş!" Ben de iyi gün dostuyum, BANA NE.

Yerken, içerken, gezip eğlenirken hiç aklında değildim. Dar gününde mi hatırına geldim. Neden; Çünkü ben yufka yürekliyim, düzgün bir karaktere sahibim ve en salak benim değil mi.. BANA NE.

Bazen hayatın akışına kaptırıp kendimizi, yaptığımız olağan davranışları ve işleri normal zannederiz. Bu yaşadığımız toplumla alakalı bir olgudur. Mesela; Yaşadığınız toplumda herkes çalıyorsa sizin için de çalmak gayri ahlaki bir durum değildir. Sırf bir cemaate, siyasi parti veya illegal bir örgüte üye olduğunuz için kayrılıyorsanız, devrenizdeki herkes bu şekilde "adam" oldugu için siz de kendinizi adam zannedersiniz. E tabi bu gidişatın elbette sonu gelir, o zaman dizlerinizi döver, başınızı duvarlara vurursunuz. Kendi kirliliğinizden sıyrılmak ve sizi kirleten çevrenizden uzaklaşmak için temiz kalmışlara yaklaşırsınız. E onlar da salak değiller elbet. Siz haramla keyif sürerken onlar karınca misali kararınca geçinen dürüst şahsiyetler.. Size der ki; BANA NE.

Yalancı mıyım?