Samimi olduğun birine arkadan hissettirmeden yaklaşır, yanında başkaları varsa onlara [Hastane duvarlarında gördüğümüz klişe hemşire fotoğrafındaki gibi] tebessüm içinde işaret parmağını dudaklarına yaklaştırıp sus işareti yaparak sessizce dibine kadar sokulup bir anda ellerinle onun gözlerini kapatır, neşe ile sormasın; "BİL BAKALIM BEN KİMİM...!?"

Şimdi bazen denk gelsem de bir dönemin çok popüler bir şaka ve selamlaşma şekliydi bu tatlı oyun. Tadı oyunun sonunda açığa çıkardı elbet.. Tat deyince hemencecik bal gelir aklımıza ama neticede acı ve ekşi de bir tat.

Aniden gözleri birinin elleri tarafından kapatılan kişi önce bir ürperir, şaşırır.. Sonra sesinden, tonlamasından ve yahut kokusundan bu on numara Sırat-ı Müstekim sorusunun cevabını tahmin etmeye çalışır. Çok falsolu isimler de çıkabilir bu tahminler sonrası. Özellikle bu numarayı sevgililerine, eşlerine yapanlar hüsrana ve hatta ayrılığa varacak kavgalara sebebiyet verebilecek cevaplarla yüzleşmek zorunda kalabilir. "BİL BALALIM BEN KİMİM"

Eğer sorunun muhatabı uyanık birisi ise topu direk taca atar sakata gelmemek için. İşi gırgıra vurup sulandırır, tanınmış artist ve politikacıların isimlerini ard arda sıralayıp bu sıkıntılı sürecin kahkahalar eşliğinde geçmesini diler. Öyle ya soruya muhatap şahıs "ÇOK SEÇİCİ" biri olabilir. Pek çoğumuz bu ifadeden "İnce eleyen, sık dokuyan, herkesi beğenmeyen ve tercih etmeyen" anlamını çıkarmayı uygun görürüz, gerek ahlaki, gerek se mantıki olarak. Ama kimi uyanıklar bu anlam kamuflajı altında kendilerini "cool" yani ulaşılmaz ve havalı olarak lanse ederek gerçek anlamda bu iki kelimelik cümlenin hakkını verip, çok seçici hayatlarını gizlilik içinde sürdürürler. Halbuki "ÇOK SEÇİCİYİM" derken seçimin çokluğuna vurgu yaparlar çaktırmadan. Bu egolarını okşar gizliden. Yaramazlık yapan bir çocuğun heyecanı gibi yürekleri güp güp atar. Arkasında özellikle iz bırakan seri katillerin hazzını yaşar. "Sen gel, sen gel, sen de gel" demektir onlar için çok seçicilik.

O sebeple tehlikeli bir oyundur "BİL BAKALIM BEN KİMİM". Bir anda Seda Sayan, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Ürek, kim bilir Donald Trump cevabı bile çıkabilir karşınıza. O sizin aklınızla dalga geçerken bu verdiği hedef saptırıcı cevaplar zeki birinin yolu belli etmek için bir bir ardında bıraktığı çakıl taşlarıdır aslında.. Fark edene! Zaten dedim ya onlara en çok haz veren, gün gibi ortada olan ve açık açık ağızdan çıkan şeyleri hala algılayamıyor olmanız. Ki anlamanız gereken şudur; Gözünü kapattığınız kişi gerçekten çok seçici.

Yalancı mıyım?