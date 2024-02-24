Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa karşısında nefes kesen bir mücadeleye imza attı.

Fenerbahçe'nin zorlu mücadelesinde, son dakika Kasımpaşa'yı mağlup etmesi, Fenerbahçelileri tam 95 dakika kalp krizine sürükledi. Konuya İsmail Kartal'i eleştirerek başlamak isterim. Çünkü İsmail Kartal, takımın performansı ve taktik anlayışının kavranamaması konusunda sıkıntı yaşıyor, yaşatıyor. Korkak tavırları, gereksiz heyecanlar yaşaması ve alınan yanlış kararlar Kartal'ın liderlik becerilerini sorgulatıyor.

Kartal'ın korkak tavırları ve yanlış kararlarıyla eleştirdiğim maçta, hakem kararları da tartışma konusu oldu. Verilmeyen iki penaltı pozisyonu, özellikle Oosterwolde'ye yapılan müdahale ve Ferdi'ye yapılan faul, sarı-lacivertli taraftarları isyan ettiriyor.

Ferdi Kadıoğlu demişken genç yetenek Kasımpaşa karşısında gösterdiği performansla dikkat çekiyor hatta parlıyor. Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı olan bu mücadelede bence maçın en iyisi! Allah yokluğunu Fenerbahçe'ye göstermesin diyebileceğim bir yetenek.

Mert Hakan tıpkı İrfan Can Kahveci'nin Anka kuşu gibi yeniden doğuşunun umudunu yansıttı. Son 2 haftada takım içindeki olumlu gelişmeleri güzel ve güçlü bir kariyer hayatı olacağına işaret ediyor. Mert Hakan'a bence Zaferin Rengi filmi yaramış.

Maçta attığı golle nabızları yükselten Batshuayi'nin başarısına rağmen, takım içindeki sıkıntılar da gözler önüne seriliyor. Özellikle Krunic'in performansı rezil. Kadıköy'ün deplasman haline gelmesi üzerine lütfen hızlı çözüm arayışları içinde sorgu içinde kalın.

Maçla ilgili daha çok konuşulur ama ben başka bir konuya değinmek isterim. Siz hiç rakiplerinize bakıp utandınız mı? Utanmalı bazen insan. Hakem kararlarına dair algı yönetimi ve resmi hesaplar üzerinden yapılan açıklamalar, camianın birlik ve beraberliğini nasıl etkiliyor? Algı oluşturma ve basit tavırların tarihle uyumsuzluğuna hayret etmemek mümkün değil. Fenerbahçe'nin ağırlığının farkında olunması ve Avrupa'da yaşanan gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini önemle ifade ediyorum. (gülerek) :)