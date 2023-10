Cumhuriyet, siyasi gücün halk ve temsilcileri tarafından paylaşıldığı bir devlet yönetim şeklidir ve bununla birlikte monarşinin zıttıdır. Bir cumhuriyette temsil, genel vatandaşlar tarafından serbestçe seçilebilir veya seçimle belirlenebilir.

Cumhur halktır, Cumhuriyet halk iradesi ve idare şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti de Türk halkının, Türk Milletinin iradesi ile idare edilir. Cumhuriyet; bilimdir, ilimdir, düşünmek ve yenilenmek, yenilenmek halleri ile gelişmektir, ileri gitmek, aydınlanmak, ışıktan ve aydın halden fazlasıyla pay almaktır. Asgari gereklilikler; özgür yaşam, medeni, çağdaş, uygar olmaktır, felsefedir, eşitlikçi, istiklal içinde vatanımızda yaşayacağımız günlere güvenle, umutla, mutlu bakmak, gelecek ve yaşanacak günlerimizden huzur bulmaktır.

Cumhuriyet gün olmaktan, hafta olmaktan ziyade, her ana, her alana yayılan bilim, sanat, felsefe, yaşam tarzı, tavrı, uygulamalar bütünü, insanın kendisini anlatma ve insanı anlama metodu, ezber ve dayatmalarla sıyrılmış bir yaşam şeklidir.

İnsana en yakışır, insan aklının tüm bağnazlıklardan sıyrılmış haliyle cumhuriyete sarılması, kötü, yanlış, aksi olan ne var ise kurtulması, akla, ortak akla göre mutlu mesut, bağımsız, bilim, sanat, kültür ile üreterek, ekonomik bağımsızlıkla hür yaşamayı da farklı görmeden üretmesi, insanca, hakça, adalet zemininde paylaşmasıdır. Cumhuriyet yaşam tarzı, yaşanan her gün ve her an için alınan hazdır, sağlıklı olmak, neşeli olmak, güvende olmak, umutlu olup neslini ve kendisini gelecek günlere götüren cumhuriyetli yolda Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dehasını ve fevkaladeliğini anlamaktır.

Elbette ekserimiz Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlarken sonraki yüz yıllara şahitlik edemeyeceğiz. Biliyoruz ve eminiz ki Türk Milleti yüksek şuuru ile Cumhuriyeti aydınlanarak yüzlerce yüzüncü yılda kutlamaya devam edecektir.

Bu düşünce ve irade de olanlara ne mutlu,

Bilim, sanat, felsefe içinde, üreterek, bağnaz yollara sapmadan yürüyenlere ne mutlu

Kadın erkek, küçük büyük, şişman zayıf, zengin fakir gibi anlamsız ayrıştırmalara girmeden İNSAN kimliği ile Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ışık tuttuğu yolda yürüyenlere ne mutlu.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene

Tutku ve Heyecanla, çok daha güzel günlerin yaşanacağının inancıyla, Akıl, Yürek, Vicdan bütünlüğünü var edip ecdadımıza minnet duyarak, bilim ışığında yarınlarımızı kurgulayan gençliğimize inanarak ve kucaklayarak Türk bayrağının dalgalandığı bilim, sanat, kültür, spor çalışmaları ve zaferleri, başarıları büyük coşkuyla karşılayanlara ne mutlu…