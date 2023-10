Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini” özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan, kendine has yorumlarıyla adından söz ettiren Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 2 Kasım’da İstanbul Kadıköy Dorock XL’de gerçekleşecek Cem Adrian konserinin biletleri Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. Müzikle uğraşmaya ortaokul yıllarında başlayan Cem Adrian, İstanbul’a gelmeden önce Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalıştı. 2005 yılında dinleyiciyle buluşan ilk albümü “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” ile dikkatleri üzerine çeken Adrian, 13 şarkıdan oluşan albümü “Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti”yi 2006’da, “Kayıp Çocuk Masalları”nı ise 2010’da çıkardı.

Ünlü oyuncu AYÇA VARLIER, American Museum'dan fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, Newyork'ta yeni projelerin ön hazırlıklarına hıza devam ediyor Varlıer, önceki gün American Museum Of Natural History'den fotoğraflar paylaştı. 2 yıldır Amerika'da yaşayan geçtiğimiz günlerde Broadway müzikalinde oynamak için Türkiye'ye gelen Varlıer, Amerika tarihi anlatan en büyük müzesini gezerken çektiği kişisel fotoğrafları sevenleri ile paylaştı. Bu fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

HARBİYE AÇIK HAVA’DA İKİ GECE ÜST ÜSTE KONSER VEREN EMİR CAN İĞREK “SAVAŞA HAYIR” DEDİ

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda iTicket ve Hypers organizasyonuyla, Pazar ve Pazartesi geceleri art arda sahneye çıkan Emir Can İğrek, Gazze’de ölen çocukları andı ve “Savaşa hayır” dedi. Dijital müzik platformu Spotify Türkiye’nin en çok dinlenen 10 sanatçı listesinde rakipleri arasındaki tek pop erkek şarkıcısı olan Emir Can İğrek liste başı şarkılarıyla konserlerde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İğrek, sezonun ikinci ve üçüncü Harbiye Açık Hava konserlerini Pazar ve Pazartesi geceleri verdi. iTicket ve Hypers organizasyonuyla, Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda iki gün üst üste sahneye çıkan Emir Can İğrek Harbiye’yi şarkılarıyla, hayranları ise tezahüratlarıyla inletti. Biletleri satışa çıkar çıkmaz bir hafta içinde tükenen konserlerde Emir Can İğrek, Selen Akyüz imzalı iki ayrı kıyafet giydi. Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu” şiirini okuyarak programına başlayan Emir Can İğrek, İsrail saldırısı altındaki Gazze’yi unutmadı. İğrek “Halk ve çocuklar her zaman kaybediyor savaşları. O yüzden ölen sivilleri, kadınları ve çocukları bir kez daha analım. Savaşa hayır” dedikten sonra dakikalarca süren bir alkış tufanı koptu. Emir Can İğrek, tüm hit şarkılarını söylediği gecede enerjisi ve hayranlarıyla kurduğu iletişimle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. İğrek’i ailesi de bu özel gecede yalnız bırakmadı. Annesi Aysel İğrek ve ablası Serel İğrek konseri en önden izledi. Emir Can İğrek 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını İzmir Torbalı Belediyesi 7 Eylül Stadyumu’nda vereceği konserle kutlayacak.

Kıraç’tan Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Marş

Kıraç, cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Sedat Kunduracı tarafından yazılıp bestelenen “100. Yıl Özgürlük Marşı”nı seslendirdi. “100. Yıl Özgürlük Marşı” Semp Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Kıraç’ın güçlü sesi ve Yıldıray Gürgen’in çok sesli senfonik tarzda aranjesi ile dikkat çeken ‘"100. Yıl Özgürlük Marşı’’, derin ve heyecan verici müziği ile sözlerinde geçmişten bugüne birçok önemli mesajı barındırıyor. Özenle seçilen görüntüler kullanılarak hazırlanan video klip izleyenleri tarihsel bir yolculuğa çıkartıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin değerini öne çıkartan “100. Yıl Özgürlük Marşı”, hepimizin cumhuriyete doğma konforunu yaşadığımızı hatırlatarak, stratejik konumu ile dikkat çeken ülkemizin güçlü olması gerektiğini anlatıyor. Kıraç ile büyük ve güçlü Türkiye’yi, yüksek heyecan ile söyletecek "100. Yıl Özgürlük Marşı’’ , ülkemizin değerini ve cumhuriyetimizin kazanımlarını çok güzel bir dille anlatıyor.

Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San ile menajerliğini üstlendiği ilk Türk star Emrah Tüyap Kitap Fuarı’nda

Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San geçtiğimiz günlerde Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan “ SAN- Hiçbir Şey İmkansız Değildir “ kitabıyla bu yıl 40. yılını kutlayacak İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. İletişimci Banu Noyan moderatörlüğünde, 29 Ekim Pazar günü saat 12.00 ‘de Tüyap İnteraktif Salon’da tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşecek söyleşinin sürpriz konuğu Ahmet San’ın menajerliğini üstlendiği ilk star, ünlü sanatçı Emrah olacak. Mesleğinde 40.Yılını doldurmuş, filmleri hasılat rekoru kırmış, televizyon dizileri yüksek reytingler almış, albümleri milyonlar satmış büyük sanatçı Emrah ve Ahmet San, moderatör Banu Noyan’ın hazırladığı ve herkesin merak ettiği sorulara samimiyetle cevap verecekler. Ahmet San söyleşi sonrası okurlarına kitaplarını imzalamak için Destek Yayınları Standında olacak.

ATIK MALZEME POŞETLERDEN GELİNLİK DİKKAT ÇEKTİ...

Atıksız yaşama dikkat çekmeye devam eden Çevre Aktivisti Sanatçı Zeliha Sunal, gerçekleşen sergide poşetlerden hazırladığı gelinlik, görenleri hayran bıraktı. Şarkıları ve muhteşem sahne şovunun yanı sıra kendini geri dönüşüm çalışmalarına adayan ünlü sanatçı Zeliha Sunal, Türkiye’nin en önemli atık yönetim kurultayı Türkay’da, Exitcom’un katkılarıyla gerçekleştirdiği etkinlikteki, “Bir ileri dönüşüm sergisi” dikkat çekti. Zeliha Sunal’ın geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı 8 kıyafeti görenler, hayran kaldı. Usta sanatçı, kağıt, metal, plastik ve tekstil atıklarından hammadde dönüşen malzemelerden oluşturduğu kıyafetlerle, geri dönüşüme öneminin altını çizmeye devam ediyor. Geri dönüştürülemeyen poşetlere dikkat çekmek üzere hazırladığı gelinlik, serginin en dikkat çeken kıyafeti oldu. Zeliha Sunal “Günde kişi başı 1,5 kg, yılda Türkiye olarak 37 milyon ton çöp üretiyoruz. Bunun sadece yüzde onu geri dönüşebiliyor. Plastik, metal ve kağıt gibi değerli atıklar hammadde olarak geri dönüştürülmesi çok değerli, gelecek kuşağa yeşil temiz bir doğaya bırakmalıyız. Dünyamıza sahip çıkmak, doğayı korumak her birimizin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Atıklarımıza sahip çıkalım ve onları yeniden dönüştürelim.” dedi.

CAN MUTLU’DAN 29 EKİM’E ÖZEL 100.YIL MARŞI

Can Mutlu kendi albümlerinden sonra arkadaşı Ömürden Sezgin ile beraber Samsun’lu arkadaşlar olarak ilk olarak 19 Mayıs’ın 100.Yılı için bir marş yazdılar. Marş kısa zamanda birçok insan tarafından beğenilince, okullardan çocuklarla eşlik için talepler gelince Cumhuriyet’in 100.Yılı için de bir marş yapma fikri doğdu. Bu sefer daha profesyonel müzisyenler ve kayıtlar alarak, sözü ve müziği Can Mutlu’ya ait Garaj Müzik etiketiyle yeni bir marş ortaya çıktı. Can Mutlu’nun 100. Yıl Cumhuriyet marşı ile hedefi Cumhuriyet’i yaşatacak olan gençlerin inancının ve mücadelesinin devam etmesi.