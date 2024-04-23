BUGÜN 23 NİSAN;

HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN!

23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN CAN DOSTLARIM!

ÖNCELİKLE DENSİZLERE,UŞAKLIK YAPANLARA,BÖLÜCÜLERE,HAİNLERE HAD BİLDİRELİM!

TC ANAYASASI 3.madde ile başlayayım:”TÜRKİYE DEVLETİ,ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR.DİLİ TÜRKÇEDİR.

BAYRAĞI,ŞEKİL KANUNUNDA BELİRTİLEN ,BEYAZ AY YILDIZLI AL BAYRAKTIR.

MİLLİ MARŞI”İSTİKLAL MARŞI”DIR.

BAŞKENTİ ANKARA’DIR.”

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ANAYASA 66.madde:”TÜRK DEVLETİNE VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI BULUNAN HERKES TÜRKTÜR.”

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Yani vatan hainlerine sözüm ANAYASA ile sevgili dostlarım!

BEĞENMEYEN GİDER VATANDAŞLIKTAN ÇIKAR!

İzmir’de biz,Diyarbakır’da biz.KUVAYİ MİLLİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BAYRAK,AYYILDIZLI AL DALGALANIR;İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLAR GÜNÜMÜZ.ATATÜRK’TÜR ULU ÖNDERİMİZ.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’dir şükrümüz.

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Geçmişe,23 Nisan 1920 tarihine ,

ATATÜRK ve silah arkadaşlarının yanına gidelim;gidelim de ATATÜRK’ÜN

öngörü-tahmin etme kabiliyetinin ve Türk milleti sevgisinin büyüklüğünü görelim...

GÜZEL GÜNLERİMİZ OLACAK ELBET;

ATATÜRK VE IŞIKLI YOLUNDAN AYRILMAZ İSEK!

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BAYRAM...

Meclisin açıldığı günün (23 Nisan 1920) akşamı ,yatsı vaktinden evvel Yunus Nadi, Mahzar Müfit, Ruşen Eşref, Fethi Beylerle Hoca Feyzullah Efendi ve ismini hatırlayamadığım birkaç milletvekili Direksiyon binasında toplanmışlar, Atatürk ile sohbet ediyorlardı.

Bu konuşmalar arasında bir milletvekili:

-“Paşam, bu güzel günün adını henüz koymadık, bir ad koyalım, “dedi.

Bunun üzerine Atatürk, yarı karanlık odada koltuğunda doğrularak:

-“İşgal kuvvetlerini nasıl olsa atacağız. Fakat karşımızda altı yüz senelik bir imparatorluğun dağılmış da olsa bir hükümeti duruyor. Onun karşısında Meclisimiz çocuk sayılır. Onun için bugünün adına “Çocuk Bayramı” diyelim. Büyüsün ve

kendi zaferini kendi ilan etsin,”buyurdular.

Atatürk’ün bu sözleri oturanların alkışları ve tasvipleriyle karşılandı. Böylece 23 Nisan Meclisin açılma günü, Çocuk Bayramı olarak kabul ve ilan edildi.

KUTLU OLSUN...