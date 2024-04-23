Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İlk yarı maç başlamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin Fred, İsmail ve İrfancan ile defans arkasına atılan paslarını izledik. Pas hızları yüksek olunca Sivas kalecisi için hiç problem oluşturmadı.

Sivas takımı topu Fenerbahçe’ye bırakıp kontra atak ile pozisyon bulmaya çalıştı. Bunu maç boyunca 3 defa yaptılar. İkisi golle sonuçlandı, birini de Livaković ayakları ile çıkardı.

Maç içinde Džeko "ben çok yoruldum" izlenimi vermesine rağmen uzun süre oyunda kalmaya devam etti. Oyuncu değişikliği sonrası 2-1 önce geçen Fenerbahçe yine bir kontra atak ile penaltı sonrası maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı ve fark 4 puana çıktı.

Lig’in bitimine 5 hafta kala 4 puan farkı kapatmak, hele rakibinin sahasına gideceğini düşünürsek oldukça zor.

Umutlar yeni baharlara kalmış görünüyor…