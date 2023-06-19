Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı’nın ödül töreni Bakü’de düzenlenen 2. Türk Dünyası Kitap ve Edebiyat Festivali’nin kapanış töreninde düzenlendi.

ÖNCE VATAN / BAKÜ

Etkinlikte konuşan Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, 2. Türk Dünyası Kitap ve Edebiyat Festivali’nin yapılmasının kitap kültürünün tanıtımında ve Türk milletlerinin birbirine yaklaşımında önemli rol oynadığını kaydetti. Güney Efendiyeva, Vakıf tarafından Türk ülkelerine özel düzenlenen günler kapsamında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Öbekistan, Türkmenistan ve Macaristan ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmesinden konuştu.

Daha sonra Vakfın düzenlediği “Sagınbaydın Manasi”, “Mahdımgulu Faragi ve Azerbaycan Edebiyatı” kitaplarının sunumu, Bakü Belediye Tiyatrosu tarafından Çingiz Aytmatov’un “Ana Tarla”, “Kazak edebiyatı Günü”, “Kırgız Edebiyatı Günü”, “Mahdımgulu Faraki ve Azerbaycan Edebiyatı”, “Alişir Navai Pearls”, “Mikhosh Radnoti ve Macar Poe”, örgütün bir diplomasına aktif katılım yapanlara verildi.

Ayrıca festivalin başkanı şair Heval Rza Fondun özel plaketi ile taltif olundu.