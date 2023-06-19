Merhaba dostlarım!

KDZ.EREĞLİ’MİN KURTULUŞ GÜNÜ BUGÜN.

Selam olsun büyüdüğüm EREĞLİ ve EREĞLİ’DEKİ CAN DOSTLARIMA.

RESMİNİ BULAMADIĞIM DOSTLARIM!

RESMİNİZ YÜREĞİMDE SAKLI KIRILMAYIN LÜTFEN...

Şanlı bir sayfa KDZ.EREĞLİ için ATALARIMIZIN yazdığı...

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın

Samsun’da yaktığı meşale;

Tüm vatanı “KURTULUŞ ATEŞİ”ile yakmaya

başlamıştır.

18 haziran 1919'da Karadeniz Ereğli

düşman işgalinden kurtulur.

Bu bölgeyi ve özellikle M.Ö 2500 yılına uzanan ve bir çok uygarlık barındıran

Mitolojik adı"Heraclia Pontia"olarak anılan

Kdz.Ereğli'yi Fransız'lar işgal etmiştir.

Kdz.Ereğli'nin başkanlığında kurulan bu bölgedeki Kuvay-i Milliye güçlerinin ilk kurtardığı yer yine Kdz.Ereğli'dir...

Memleketime sevgi ve selamlarla,

Memleketimin kurtuluş gününü kutlarım...

Ülkem içinde Işıklı günler dileğiyle...