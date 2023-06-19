Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm babaların,rahmetli babamın ama öncelikle şehit ve gazi babalarının,”babalar günü”kutlu olsun ve siz değerli dostlarımın.

Babalık kutsaldır ve bu duygu gerçekten “BABA”denilmeyi hakeden babaların mucizeler yaratmasını sağlamıştır evlatları için.

Dostlarım yine haber/değerlendirme/paylaşım ile geçti bütün günüm...

Sizlerin paylaşımlarına bakamadım;

Haberler ve bağlantılarını bulmaya çalışmaktan...

Ama öyle sıkıntılı ki ruhum yazmayacağım düşündüklerimi.

Canım,biricik babacığımı Avukatlık stajımı yaparken kaybetmiştim 1988 yılında.

Cesur ,onurlu,yardımsever,adil ve asil yürek namı diğer; ‘TOPAL İZZET’i’ yazmak için çocuklarına bakmak gerek. Beşimizde beş benzemez fiziken;Ama yukarıdaki özelliklerin hepsi KIYAFETİMİZ ve RUHUMUZ.

KURT YAKUP’tan bahsedeyim;YAKUP YILMAZ’dan;TOPAL İZZET RUHU ile hareket eden CAN’dan.

SEVGİLİ KARDEŞİM HAKSIZLIĞA UĞRADI ve YANINDAYIM YAKUP YILMAZ’IN HAKKINI ALANA DEK!

SEVGİLİ YAKUP !HAKSIZLIĞA UĞRAR BAZEN DOĞRU YAPANLAR!

ÇÜNKÜ ÇAKAL-SIRTLAN-LEŞ YİYİCİ DOLU ETRAFIMIZDA.

SEN DOĞRUSUN YA !

RABBİM DE YANINDA;DOĞRU OLANLAR DA !

UNUTMA DOĞRULUK YOLUNU KENDİ ÇİZER;

ADALET ER GEÇ TECELLİ EDER;

MASUMİYET EN GÜÇLÜ SİLAHTIR VE HEP KAZANIR!

...

Salı günü yanındayım CAN BABAM TOPAL İZZET! RUHUN ŞAD;MEKANIN CENNET OLSUN!

...

Can annem ZEHRA SULTANIM!

43 yaşında-beş çocukla yalnız kalıp hepsini derleyip ,toparlayıp "BABALIK YAPAN";

DOĞRUDAN AYIRMADAN ASALET ve ADALET RUHUYLA BİZİ BÜYÜTEN;

Senin de babalar günün kutlu olsun...

Rabbim seni başımızdan eksik eylemesin...

...

ŞİMDİ GELELİM TÜRK MİLLETİNİN BABASINA!

ATATÜRK OLMASA HANGİMİZ ÖZGÜR,HÜR OLABİLİRDİK Kİ!

Ve en alttaki ŞEHİT BALALARININ YÜZLERİNE BİR BAKIN;ATATÜRK GİBİ HAREKET ETSE İDİ YÖNETENLER ve BİZLER ŞEHİT ÇOCUKLARI OLMAZDI Kİ!

...

ATATÜRK’DE bu MİLLETİN BABASIDIR;

Öyle bir mucizedir ki yaratttığı cümle alemi şaşırtmış,EMPERYALİZME tokat atmış ve aslında tüm mazlum milletlerin de manevi babası olmuştur.

Sömürge millet önderleri bağımsızlık için O’ndan örnek alarak başkaldırmıştır EMPERYALİZME.Ve öyledir ki bağımsızlık için savaşanların cebinden ATATÜRK fotoğrafları çıkmıştır.

...

Bugün O’nun babalık duygusunu hatırlayalım!

Düğün, O’nun varlığı ile son sınırına ulaşan bir neşe içinde geçmişti. Atatürk ayrılmak üzere ayağa kalkınca kendisini uğurlamak için halk iki sıra diziliverdi. Sevecen bakışlarını sağa sola yönelterek yavaş yavaş ilerlerken bir yerde durakladı, sonra durdu, elini yedi sekiz yaşlarında bir kız çocuğunun başına uzattı. Çocuğun arkasında yer alan ve anası ile babası olan çifte yavaşça seslendi:

-“Öpeyim mi?” Herkesi derinden duygulandıran bu isteği ana babanın nasıl yerinde bir minnetle karşıladıkları kestirilebilir. Atatürk çocuğu iki eliyle kaldırdı, öptü ve yere bıraktı. Fakat sahne bununla kapanmış olmadı. Uyanık ve duygulu çocuk:

-“Ben de öpeyim ne olursunuz Atatürk” diye direndi. Atatürk belki de hiç ummadığı halde kendisine babalık mutluluğu tattıran bu içten davranışı, çocuğu bir daha yerden alarak yüzüne yaklaştırmakla karşıladı.

Bilmiyorum, halk bu dokunaklı sahneyi, gözleri yaşlı alkışlayarak kutlarken, o çelik iradeli insanın da iki damla gözyaşını tutamadığını görebilmiş mi idi?

(Atatürk’den anılar kitabından...)

...

İyi ki vardın ATATÜRK!RABBİM SENİ bu MİLLET için göndermese idi yok olacaktı bu Millet.RABBİME şükürler olsun.

ATATÜRK ve silah arkadaşlarını minnetle analım.

BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN DOSTLARIM.

Ve ben hem ATATÜRK BABAMI,

hem de TOPAL İZZET CANIMI sık sık ziyaret eder,dua ederim...