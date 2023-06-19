﻿İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde gerçekleştirilen “İNSAN ve DOĞAYA SAYGI” konulu yıl sonu saç ve makyaj defilesinde gündemdeki doğa olaylarına dikkat çekildi.

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesinde gündemdeki doğa olaylarına dikkat çekildi.

Öğrencilerin, doğa-insan ilişkilerini, doğaya verilen zararları, insanoğlunun yeryüzünde birlikte yaşadığı canlılara davranışlarını konu alan saç ve makyaj defilesinde sergileri başarı, varlıklarıyla etkinliğe destek veren ünlü sanatçılardan ve konuklardan büyük alkış aldı.

Defileye katılan isimler arasında sanatçı Kemal Doğulu, Nevra Çeviksoy, oyuncu Bekir Aksoy ve eşi oyuncu Nazife Aksoy, ressam Zeynep Yazıcı, Karma Türkiye Ceosu Dilruba Özcan Hacıoğlu, Kiğılı Ceo’su Hilal Su Erdem, oyuncu Aslı Samat ve yazar-sunucu Yelda Kırçuval yer aldı.

Doç. Dr. A. NLİHAN ATSÜ: “DOĞAYA VE İNSANLARA SAYGI”

İstanbul Kent Üniversitesi, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı Doç. Dr. A. Nilhan ATSÜ yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi:

“Neden ‘Doğaya ve Canlılara Saygı?’ Bildiğimiz gibi; medyada orman yangınları, doğa ve deniz kirliliği, sevimli dostlarımıza biz insanlar tarafından yapılan türlü zulüm haberleri sıkça yer almakta ve bütün bunlar duyarlı yaratılıştaki bireyleri çok üzmekte. Oysa bu çağda, doğa anamızı, yani yuvamızı korumayı ve kucağında, insan türü haricindeki bütün diğer canlılarla birlikte, huzurla yaşamayı çoktan öğrenmiş olmalıyız.

Bu yüzden, tüm detaylarıyla çizdiğim böyle bir projeyle, bu konudaki farkındalığa, biz de kendi eğitim alanımızda ve kendi usulümüzle katkıda bulunalım istedim. Kısaca, ‘Yılsonu Saç-Makyaj Defilemiz’; doğanın kirlenmesi-eksilmesi, canlıların zarar görmesi konuları ile ilgili bir farkındalık projesi olarak düşünülebilir.

Uzun yıllardır Kozmetik Dermatoloji alanında çalışan bir dermatolog olarak, doğru kozmetik ürün kullanımı ve doğru uygulamaların, bireylere kattığı özgüven ve mutluluk hissi tartışılamaz ve hepimiz biliyoruz ki; ‘mutlu bireyler eşittir mutlu toplum’ denilebilir.

Kozmetik ürünler şu dönemde, bu ve buna benzer pek çok sebeple, hemen herkesin vazgeçilmezi olmuştur. O halde, kozmetik ürün adına her ne kullanılacaksa, sağlıklı, doğru, çevreye ve canlılara zarar vermeyen ürünlerin titizlikle seçimi de esas olmalıdır. Programımızın ilk yarıyılında verdiğim ‘Kozmetik Ürünler Bilgisi’ dersimde öğrencilerimiz için hedeflerimiz; kullanımın püf noktalarından istenmeyen etkilerine değin geniş bir yelpazede, kozmetik ürünlere dair akla gelebilecek tüm bilgilerin ve içerik bilgisine dayalı kozmetik ürün okuryazarlığının kazandırılmasıdır.

Tüm bu bilgilerin ışığında, çevreye, doğaya ve canlılara duyarlı bir program olarak defilemizde; hayvanlar üzerinde denenmemiş kozmetik ürünler tercih ettik. Ayrıca, medyada yakinen bilindiği gibi, bu konuda zaten global olarak da; ‘Tavşan Ralph’ ikonu ile farkındalık çalışmaları birkaç yıl öncesinde başlatılmıştır.

Henüz olmasa da, program olarak uzun vade hedeflerimizden bir diğeri de, üniversitemiz bünyesine katılacak olan İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile işbirliği yaparak, yakın gelecekte, söz ettiğim standartlara sahip, kendi kozmetik ürünlerimizi üretebilmektir.”

İstanbul Kent Üniversitesi yılsonu etkinliği, farkındalık yaratma etkinliğine destek veren sanatçılara teşekkür belgeleri sunulmasıyla sona erdi.