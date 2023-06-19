Sarp, komutanın odasından çıkar çıkmaz koşar adımlarla kendi odasına geçti. Saatine baktı, henüz öğlen olmamıştı. Metin acaba nerededir diye düşündü. En iyisi onu telefonla aramak diyerek Girne’deki taksi durağının numarasını çevirdi.

Karşısına çıkan durak sorumlusuna Metin’le görüşmek istediğini söyledi. Durak sorumlusu, Metin’in bir müşterisini Güzelyurt’a götürdüğünü, ancak bir saat sonra döneceği cevabını verdi.

Sarp bu cevap üzerine, durak sorumlusuna; ‘’Sarp üsteğmenin aradığını, Güzelyurt’tan döndükten sonra Girne’de durakta beklemesini Sarp üsteğmenin durağa geleceğini’’ söylemesini istedi.

Telefonu kapattıktan sonra, üzerindeki üniformasını çıkarttı. Baharın getirdiği sıcaklığı da düşünerek, bir kot pantolon üzerine de bir tshirt giydi. Saçlarını özenle taradı. En çok sevdiği parfümden sıktı. Güneş gözlüğünü de yanına alarak odasından çıktı.

Şimdi Sara’sına gitmeye hazırdı…

Ama nasıl gidecekti? Girne’ye Metin’in bulunduğu durağa nasıl gitmeliydi? Birlik nizamiyesinden dışarıya, birliğinin önünden geçen Girne yoluna çıktı. Yoldan geçen ilk araca durması için işaret etti! Ancak aracın içindeki şoför hiç aldırış etmeden yoluna devam etti!

Bir iki araç daha böyle geçtikten sonra, nihayet son model bir araç Sarp üsteğmenin önünde durdu. Aracı güzel bir genç kız kullanıyordu. Kısa bir süre Sarp’ı süzdükten sonra:

• Buyurun ne istemiştiniz?

Sarp Üsteğmen:

• Ben bu birlikte görevliyim. Girne’de acil bir işim var. Rica etsem beni Girne’ye bırakır mısınız lütfen? Dedi.

Sarp Üsteğmen aracı kullanan genç kızın da dikkatini çekmiş, ‘’Kim bu yakışıklı’’ diye mırıldanmasına bile neden olmuştu!

Aracı kullanan genç kız:

• Tamam, ben de Girne’ye gidiyordum zaten. Sizi oraya bırakabilirim diyerek Sarp’ı arabasına aldı.

Araç hareket etti. Bir süre konuşmadan yol aldıktan sonra, aracın sessizliğini genç kız bozdu:

• Benim adım Esra. Birliğinize yakın oturuyorum. Herhalde önemli bir randevunuz var sanırım. Bu arada isminizi öğrenebilir miyim?

Sarp üsteğmen, kendisini tanıttıktan sonra:

• Evet, çok önemli bir randevum var. Bir arkadaşımla buluşup, Magosa’ya sevdiğim kadını görmeye gideceğim.

Sarp’ın vermiş olduğu bu cevabı hiç beklemeyen genç kız şaşkın bir halde:

• Yaaa! Ne kadar şanslı bir sevgiliniz var, diyebildi.

Hâlbuki o Sarp’tan çok daha farklı bir cevap beklemişti! Sarp üsteğmenin yakışıklılığından o kadar çok etkilenmişti ki…

Sarp, aracı kullanan genç kızı yan gözle şöylece bir süzdü. Güzel bir Türk kızıydı. Bu güzelliğinden etkilenmeyecek bir erkek olamazdı. Konuşurken kullanmış olduğu cilveli aksan, onun ne istediğini çok açık bir şekilde anlatıyordu!

Ama Sarp üsteğmenin gözü Sara’dan başkasını görecek durumda değildi ki. Bu nedenle aracı kullanan genç kızın cilveli konuşması, giymiş olduğu mini şort, göğüslerini tüm güzelliği ile ortaya çıkaran sutyensiz buluz, aracı kullanırken davetkâr bir oturuş şekli seçmiş olması; ne kadar dikkat çekici olsa da Sarp’ın aklı fikri Sara’daydı.

Genç kız, Sarp’ın ruh halini anlamış olacak ki, Girne’ye gelinceye kadar bir daha konuşmadı. Sarp Girne’nin girişinde araçtan inmek istedi.

Aracı durduran genç kıza:

• Çok teşekkür ediyorum Esra. Bugünkü yardımını hiç unutmayacağım. Sana iyi günler, bol şanslar diliyorum.

Esra:

• Umarım bir gün yine karşılaşırız. Hem senin için bu kadar değerli olan kadını tanımayı da çok isterim. Hep mutlu olun. İyi günler yakışıklı adam.

Sarp, araçtan indikten sonra derin bir oh çekti. Araçta kaldığı sürece ona yiyecek gibi bakan bu genç kızın göz hapsinden nihayet kurtulmuştu. Şimdi bir an önce Metin’in bulunduğu taksi durağına gitmeliydi…

Devamı yarın