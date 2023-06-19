Yaşam bir sanattır ve bu sanatı bilen yaşamı da bilir. Yaşamı bilen yaşamdaki her engelle nasıl başa çıkacağını bilir. Böylece engeller fırsatlara dönüşür.

Yaşam bir gizemdir ve bu gizemi yaşadığınızda her gününüz dopdolu geçer. Zamanı öldürmezsiniz ve hep şimdiki anda kalırsınız. Şimdiki anda kaldığınızda artık geçmiş ve gelecek sizi rahatsız etmez. Hayal kırıklıkları, pişmanlıklar yok olur. O zaman gerçek mutluluğu yaşarsınız. Gerçek mutluluk nedensizdir. Herhangi bir koşula bağlı değildir.

Eğer bedenden ibaret olmadığınızı ve eşsiz, ebedi ruhi varlık olduğunuzu idrak ederseniz o zaman büyük bir aydınlanma yaşanır. Yaşama artık farklı gözlerle bakarsınız. Özünüzü keşfettiginizde , içinize dönüp içinizdeki hazineye odaklandığınızda artık problemler de ortadan kalkar. Yaşamın farklı boyutuna geçit yaparsınız.

Yaşamla bütünleşmek yaşamla bir olmak sizi geçici ilüzyon dolu dünyadan ayırır ve gerçek dünyaya kavuşturur. Gerçeklik içinizde doğduğunda artık hiç bir şey eskisi gibi değildir. Yenilenir, tazelenir ve canlanırsınız. Kimseyi kendinizden ayırmazsınız.

Dünya Değişim Akademisinde uygulanan Değişim Sanatı ile Değişim teknikleri bünyeye nüfuz eder. Değişim enerjisi ile fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutta bir bütünleşme ve sağlık kazanırsınız. Nefes ve beden çalışmaları ile beden ve zihin arasında uyum artar. Gevşeme çalışmasıyla tüm gerilim stres atılır.

Değişim nefesle başlar ve doğru şekilde nefes alıp verdikçe yaşam içinizde tekrar doğar. Yaşamın tadı gülmekten ve kahkaha atmaktan geçer. Ciddiyet yaşamın gizemini kaçırır. Kalbinizin yaşama açılması için samimi ve açık olun. Ciddiyet kalbi kapatır gülümsemek ise kalbi açar.

Gerçek varlığımızda ciddiyet yoktur. Beklenti üzüntü olduğunda ciddiyet ortaya çıkar. Beklentileri bırakın ve yaşama kendinizi bırakın.

Bırakın yaşam içinizden aksın.