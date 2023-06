KUBİLAY KAN YENİ SİNGLE ‘’ FİRST LİGHT ‘’



Besteci ve piyanist Kubilay Kan, müzikseverleri heyecanlandıran yeni single' ı "First Light" ile karşımıza çıkıyor. Büyüleyici melodileri ve sıra dışı piyano performansı ile tanınan Kan, bu yeni single'ıyla kendine özgü bir tarz yaratıyor. "First Light", Kubilay Kan 'nın kendi bestesi ve elektrik piyano performansı ile harmanlanmış bir eser. Eser, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğanın uyanışını yansıtan bir atmosfere sahip. Dinleyicilerini sakinleştirici ve huzurlu bir yolculuğa çıkaran "First Light", müzikseverlerin beğenisine sunulmaktan mutluluk duyuyor. Kubilay Kanı, "First Light" ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu eser, doğanın uyanışını ve yeni bir günün başlangıcını yansıtıyor. Eserin armonik yapısı ve elektrik piyano performansı, benim müziğime yeni bir boyut kazandırdı. Bu eseri bestelediğimde, doğanın bu güzelliğini müzikle yansıtmak istedim. Umarım dinleyicilerimiz de bu eserden aynı huzuru ve sakinliği hissederler."

Albümün kapak resmi ve tasarımı her zaman olduğu gibi usta fotoğraf sanatçısı Sadık Üçok’ a ait.

Kubilay Kan' nın "First Light" adlı single' ı, 21 Haziran 2023 tarihinde tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak.



TUNA KİREMİTÇİ’DEN YENİ ROMAN ‘TEHLİKELİ ŞARKILAR’



Tuna Kiremitçi’den polisiyeyle müziği buluşturan nefes nefese romanı ‘Tehlikeli Şarkılar’ raflardaki yerini aldı. ‘Doğan Kitap’tan çıkan eserde yazar polisiye okurlarının sevgilisi Başkomiser Perihan Uygur ‘u bir kez daha okuyucuyla buluşturuyor.

Romanın merak edilen konusu; "Bir sahil kasabasında düzenlenen müzik festivalinin başlamasına günler kala, organizasyonun başındaki iki kişi vahşice öldürülür. Gözler, festivali yasaklatmak için uğraşan tarikata çevrilir. Olay medyaya yansıyınca toplumsal bir gerilime neden olur. Başkomiser Perihan Uygur, son görevinde yaşadığı psikolojik travmadan dolayı izinde olmasına rağmen Cinayet Büro’ya döner ve soruşturmayı üstlenir. Cinayetler birbirini izledikçe işinin düşündüğünden de zor olduğunu anlayacaktır" şeklinde geçiyor.



CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL YARIŞMA



‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Atatürk’ün bu sözünden ilham alan Şişli Rotary Kulübü Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde sanat ve sanayiyi biraraya getiren bir yarışmaya imza atıyor.

Şişli Rotary Kulübü cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde Sanayi Devrimi İleri Dönüşüm Heykel ve Tasarım Yarışması’nı başlattı. Cumhuriyet döneminde kurulan onlarca ulusal fabrika ve sanayide atılan büyük adımları referans alan yarışma vakıf malzemelerini dönüştürerek birer sanat eseri haline getiren sanatçıları yarışmaya davet ediyor. Yarışmanın önemli iki amacı da var. Günümüzde birçok sanayi firması kendi atıklarından ciddi sanat eserleri yapıyorlar dolayısıyle sanayi ile sanatın biraraya gelmesi gibi önemli bir mesajı da olacak yarışmanın. Bu eserleri sanatçılarla beraber konuşarak karşılıklı anlaşmalar yaparak satmak, benzer birtakım sanayi kurumlarından birtakım destekler alarak Hatay’da deprem bölgesinde 100. Yıl Sanat Atölyesi donatmak hedefleniyor. Bu tamamen ortaya çıkacak fonlarla oluşacak.

Günümüzde birçok sanayi uzman isimlerden oluşan yarışma jürisinin bir üyesi de profesör Süleyman Saim Tekcan olacak. Yarışmanın kazananları 27 Ekim’de törenle açıklanarak, kazanan eserler ülkemizin önemli sanat kurumları ve müzelerinde sergilenecek.



FECRİ EBCİOĞLU’NUN 100 YILLIK ŞARKILARI



Boş Sokak’tan Her Yerde Kar Var’a, Atlı Karınca’dan Boş Vermişim Dünya’ya, Türk popüler müziğinin ilk şarkı sözü yazarı Fecri Ebcioğlu’nun 100 yıllık şarkıları yıllar sonra yeniden hayat buldu. 34 yıl önce aramızdan ayrılan Fecri Ebcioğlu’nun şarkıları Candan Erçetin’den Sertab Erener’e usta yorumcuların sesiyle 100 yıllık şarkılar albümünde bir araya geldi. Zeki Müren, Aysel Gürel, Fikret Şeneş ve Kayahan gibi ustalara hazırladığı saygı albümleriyle dikkat çeken Moko Yapım etiketiyle yayınlanan albüm Candan Erçetin’in ‘Kalbin Yok Mu?’ yorumuyla açılıyor. Albümde Sertab Erener ‘Boş Sokak’ şarkısına yeni bir yorum getiriyor. Son yılların öne çıkan genç müzisyenleri Ufuk Beydemir ‘Sarhoş’la , Kalben ise ‘Her Yerde Kar Var’ şarkısıyla albümde yer alıyor. Oyuncu Deniz Çakır’ın ‘Boş Vermişim Dünyaya’ yorumu albümün sürprizlerinden biri olarak öne çıkıyor. Albümde Ege ‘Deniz ve Mehtap’la yer alıyor. Fecri Ebcioğlu’nun en bilinen şarkılarından ‘ Atlı Karıca’ya bir başka genç isim Tuğkan hayat veriyor. Bir dönem Fenerbahçe’de kalecilik de yapmış olan Fecri Ebcioğlu’nun takımına yazdığı ‘Yaşa Fenerbahçe’ şarkısı da Lokomotif Band yorumuyla albümde. ‘100 Yıllık Şarkılar’ albümü tüm platformlarda yayınlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



BEATLES’İN SON ŞARKISI YAPAY ZEKADAN



Beatles’ın son şarkısı yapay zeka yardımıyla tamamlandı. Grup üyeleri hiç yayınlanmamış fotoğraflarından oluşan ‘1964 Eyes Of The Storm’ adlı kitabı da satışa çıktı.

Yapay zeka teknolojisinin sanat dünyasında yarattığı fırtınaya efsanevi müzik grubu ‘The Beatles’ da katıldı. Grubun hayattaki iki üyesinden biri olan Paul Mc Cartney Beatles’ın son şarkısını yapay zeka yardımıyla tamamladıklarını, parçanın bu yıl yayınlanacağını açıkladı. Sir unvanlı İngiliz müzisyen John Lennon’ın bir demodaki sesinin teknoloji sayesinde ayrıştırıldığını, bu yöntemle şarkının bitirildiğini belirtti. Mc Cartney şarkının adını açıklamazken, Lennon’ın demodaki sesinin 1978 yılında bestelediği ‘Now And Than’ adlı şarkıdan alındığı tahmin ediliyor. 1980 yılında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden John Lennon’ın eşi Yoko Ono Mc Cartney’e demoyu teslim etmişti. Grup şarkıyı beraber stüdyoda kayıt altına almaya kalkmış ancak süreç yarıda kalmıştı. Uzun zamandır şarkıyı bitirmek istediğini söyleyen Mc Cartney’e böylece teknoloji yardımcı oldu.

SENA ŞENER EN İYİ ROCK MÜZİK SANATÇISI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Son on yılın en iyi kadın vokalleri arasına genç yaşına rağmen girmeyi başaran Sena Şener, 20. Radyo Boğaziçi Müzik Ödüllerinde ‘En İyi Rock Müzik Sanatçısı’ seçildi. İlk ödülünü 18 yaşında alan genç sanatçı ikinci ödülünü aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ' kendimi ve müziğimi keşfetme sürecinde birçok farklı Sena gördüm. En derin nefesi rock müzikte alacağımı ve seçileceğimi gerçekten düşünmezdim. Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim' dedi.

Genç yaşına rağmen başarılara imza atan, festivallerin yıldızı haline dönüşerek kariyerini her geçen dönemde büyüten Sena Şener ‘Kaybettiklerimi Geri Ver’ Ep'sinin yayını ile hayranlarından yoğun ilgi gördü.



ZEYNEP DİMİDOA SOKAK CANLARIMIZI UNUTMUYOR



Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ömür Gedik'in kurucusu olduğu HAÇİKO (Hayvanları İlgisizlikten Koruma Derneği) Bursa sorumlusu Zeynep Dimidoa harika bir projede buluştu. Yenişehir’deki can dostlarımız için düzenlenen besleme ve tedavi etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Yenişehir Belediyesi destek verdi. Köylerdeki birçok can dostumuza mama ve tedavi desteği verildiğini kaydeden Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, bu etkinlik için öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Alinur Aktaş'a, Veteriner İşleri Müdürü Semih Öz ve ekibine, etkinliğe destek veren Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın ve ekibine teşekkürlerini iletti. Zeynep Dimidoa konuşmasında herkesin elinden geldiğince kapısının önündeki bir can için ‘1 Kap Su 1 Kap Mama’ koymasını rica etti. Sokaktaki hayvanlarımızın can dostu iyi kalpli Dimidoa besleme ve tedavi desteğini ellerinden geldiğince devam ettireceklerini ve sokak canlarının yanında olacaklarını belirtti.



FOTOĞRAFÇILAR BURSA MARATONUNDA YARIŞTI



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu, "Bursa'nın Köşe Taşları 'Tarihi Yapılar'" temasıyla 15-16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin farklı illerinden fotoğrafçıların da yoğun ilgi gösterdiği maraton, bu yıl da Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapıldı. Dijital (Sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek bölüm olan maratonda tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Fotoğraf maratonu 15, 16, 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde Bursa UNESCO Meydanı'ndaki (Bursa Tarihi Belediye Binası yanı) kayıt masasında yapıldı. Maratona katılan eserler 25 Haziran'da değerlendirmeye alınıp, sonuçlar da 28 Haziran'da açıklanacak. Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu'nun birincisi 15 bin TL, ikincisi 12 bin TL ve üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 5 biner TL ve sergilemeye değer görülen en fazla 43 esere de 1000'er TL para ödülü verilecek.