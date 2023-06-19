Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan düğünde takılan takıların tespit edilmesine ilişkin Yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan düğünde takılan takıların nasıl tespit edileceğine ilişkin konulara bir yenisi daha eklenmiştir. Taraflar düğünde takılan takıların boşanma halinde hangi eşe verilmesi gerektiği konusunda uyuşmazlık yaşamaktadırlar. Yargıtay tarafından aile hukuku konusuna ilişkin özellikle boşanma davasında ziynet eşyası talebi olan kişileri ilgilendiren verilmiş çok önemli bir karar bulunmaktadır.

Yargıtay tarafından düğünde takılan takılar için yeni bir karar verilmiştir. Şöyle ki Yargıtay düğünde takılan takıların tespit edilmesinde uygulanacak olan hususun düğün görüntülerinin incelenmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.

Yargıtay tarafından boşanma davası görülen bir çiftin 'düğün takılarına ilişkin taleplerine konu ' ziynet alacağı davasında, düğünde çekilen görüntülerin ayrıntılı incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Antalya'da eşinden boşanan bir kadın, düğünde takılan ziynet eşyalarının bedelinin kendisine ödenmesi istemiyle Aile Mahkemesinde Ziynet eşyalarının iadesi talepli dava ikame etmiştir. Antalya 5. Aile Mahkemesi, davacı kadının ziynet alacağı talebini kabul ederek ve 30 bin liralık ziynet eşyası alacağının davacı kadına ödenmesi karar vermiştir.

Ancak davalı tarafından Yerel Mahkemenin vermiş olduğu bu karara itiraz edilerek dosya temyiz incelemesine gönderilmiştir.

Davalı eski eşi kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi incelemesine gelmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararını bozmuştur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararda, ziynet alacağı davalarında bilirkişi tarafından raporun, kadın tarafından talep edilen tüm ziynetlerin dava tarihi itibarıyla bedelleri hesaplanarak hazırlanması gerektiği belirtilmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bilirkişi raporunda hesaplanan ziynet eşyaları değerinin düğün CD'si, düğün fotoğrafı gibi delillerle tespit edilmesini gerektiğini ve davada sunulan bilirkişi raporunun bu tip kanıtlar içermediğini belirtmiştir.

"DÜĞÜN CD'Sİ VE FOTOĞRAF ÜZERİNDE İNCELEME..."

Yerel Mahkeme tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda yalnızca davacı kadının beyanı doğrultusunda hesaplama yapıldığı belirtilmiştir. Yargıtay kararında açıkça şu şekilde açıklamalarda bulunulmuştur;

"Sunulan delillerden özellikle düğün CD'si dikkate alınmaksızın hazırlanmış denetime elverişli bir rapor alınmadan ziynete yönelik karar verilmiştir. Hal böyle iken mahkemece açıklanan sebepler dikkate alınarak ve düğün CD'si ve fotoğraf üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmak suretiyle dosyada ziynetlere yönelik denetime elverişli ayrıntılı rapor alınıp, iddia, savunma ve tanık ifadeleri de değerlendirilmek suretiyle ziynet alacağı hakkında denetime elverişli olacak nitelikte gerekçeyi içeren bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."