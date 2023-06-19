"Gizli şeker" terimi, aslında "gizli şeker hastalığı" olarak da bilinen tip 2 diyabetin prediyabetik aşamasını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Tip 2 diyabet, vücudunuzun kan şekeri seviyelerini düzenleme yeteneğinin bozulduğu bir metabolik hastalıktır. Genellikle obezite, hareketsiz yaşam tarzı, genetik yatkınlık ve yaş faktörü gibi faktörlerle ilişkilidir.

"Gizli şeker" ifadesi, tip 2 diyabetin belirtileri ortaya çıkmadan önceki dönemi tanımlamak için kullanılır. Bu dönemde, kişinin kan şeker düzeyleri normal aralıklarda olabilir, ancak vücut hala insülin hormonuna etkili bir şekilde yanıt veremez. Bu durum, vücuttaki şekerin hücrelere yeterince giremediği anlamına gelir ve kan şekerinin yükselmesine neden olur ve ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabete dönüşme riski vardır.

Gizli şeker dönemi genellikle semptomsuzdur ve tip 2 diyabetin erken bir aşamasını temsil eder. Gizli şeker dönemindeki belirtileri fark etmek ve erken müdahale etmek, tip 2 diyabetin ilerlemesini engelleyebilir veya geciktirebilir. Bu nedenle, gizli şeker dönemindeki bireylerin yaşam tarzlarını düzeltmeleri, kilo vermek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve sağlıklı bir beslenme planı izlemek gibi önlemler alması önemlidir.

Gizli Şeker Döneminde Görülen Semptomlar Nelerdir?

Gizli şeker dönemi, tip 2 diyabetin belirtileri ortaya çıkmadan önceki aşamadır. Bu dönemde genellikle semptomlar hafif veya hiç fark edilmeyebilir. Bununla birlikte, bazı kişilerde gizli şeker döneminde aşağıdaki semptomlar görülebilir:

Aşırı susama (polidipsi): Sürekli susama hissi ve çok miktarda su içme ihtiyacı olabilir.

Sık idrara çıkma (poliüri): Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Aşırı açlık veya iştah artışı: Sürekli olarak aç hissedebilir veya normalden daha fazla yemek isteyebilirsiniz.

Yorgunluk ve enerji düşüklüğü: Sürekli yorgun hissetme, enerji düşüklüğü ve halsizlik hissedebilirsiniz.

Bulanık görme: Geçici olarak bulanık veya bulanık görme yaşayabilirsiniz.

İyileşmeyen yaralar: Kesikler, yaralanmalar veya enfeksiyonların iyileşme süreci uzayabilir.

Kilo kaybı veya kilo alma: Bazı insanlar beklenmedik şekilde kilo kaybedebilirken, diğerleri ise kilo alabilir.

Bu semptomlar her bireyde aynı şekilde ortaya çıkmayabilir ve bazen fark edilmeyebilir. Bu nedenle, gizli şeker dönemini tanımlamak için rutin sağlık kontrolleri, kan şekeri testleri ve doktorunuzun değerlendirmesi önemlidir. Unutmayın ki semptomların var olmaması, gizli şeker dönemi geçerli olmadığı anlamına gelmez. Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan testler ve değerlendirmeler, tip 2 diyabet riskini belirlemek için daha güvenilir bir yol sağlar.

Gizli Şeker Tanısı Nasıl Konur?

Gizli şekerin (tip 2 diyabetin prediyabetik aşaması) tanısı, kan şekerinin ölçülmesiyle konulur. Aşağıdaki yöntemler yaygın olarak kullanılır:

Açlık kan şekeri testi: Bu test, bir kişinin aç karnına kan şekerinin ölçümünü içerir. Genellikle sabah erken saatlerde, son yemekten en az 8 saat sonra yapılır. Eğer açlık kan şekeri değeri 100-125 mg/dL (5.6-6.9 mmol/L) arasındaysa, bu prediyabetik bir durumu gösterebilir.

Oral glukoz tolerans testi (OGTT): Bu test, açlık kan şekeri testine benzer şekilde aç karnına yapılır. Daha sonra, kişi glukoz içeren bir içecek içer ve kan şekeri seviyeleri belirli aralıklarla ölçülür. OGTT sonucunda 2 saat sonra kan şekeri değeri 140-199 mg/dL (7.8-11.0 mmol/L) arasındaysa, bu prediyabetik bir durumu gösterebilir.

Hemoglobin A1c (HbA1c) testi: HbA1c testi, ortalama kan şekeri kontrolünü gösteren bir testtir. Bu test, son 2-3 ay içindeki kan şekerinin kontrol düzeyini yansıtır. HbA1c değeri %5.7-6.4 arasındaysa, bu prediyabetik bir durumu gösterebilir.

Bu testlerin sonuçlarına ve kişinin risk faktörlerine dayanarak doktorlar, gizli şeker (prediyabet) tanısı koyabilirler. Bu tanı, tip 2 diyabetin ilerlemesini önlemek veya geciktirmek için önleyici tedbirler almanızı sağlayabilir.

Gizli Şeker Tedavisi:

Gizli şeker (prediyabet) dönemi için spesifik bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak, prediyabet tanısı konulduğunda, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme ve birtakım önleyici önlemler almak önemlidir. Bu önlemler tip 2 diyabetin ilerlemesini önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir. İşte gizli şeker tedavisinde izlenebilecek adımlar:

Sağlıklı bir beslenme planı: Düşük glisemik indeksli gıdalar, lifli gıdalar, sebzeler, meyveler ve düşük yağlı proteinler içeren bir beslenme planı izlemek önemlidir. Şekerli ve işlenmiş gıdaları sınırlamak, kan şekerini kontrol altında tutmada yardımcı olabilir.

Fiziksel aktivite: Egzersiz, kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlayarak vücuttaki şekerin hücrelere taşınmasına yardımcı olur.

Kilo kontrolü: Eğer kiloluysanız, kilo vermek veya kilonuzu kontrol altında tutmak gizli şekerin tedavisinde önemlidir. Her kilogram kaybı, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Beslenme ve egzersiz programınızı düzenleyerek sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyin.

Sigara ve alkol kullanımını sınırlama,

Düzenli takipler: Kan şekerini izlemek, sağlık durumunuzu değerlendirmek ve gerekirse tedavi planını güncellemek için düzenli muayeneler önemlidir.

İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, doktorlar gizli şeker döneminde ilaç tedavisini önermektedir. Bu genellikle kan şekerini düzenlemek ve tip 2 diyabetin gelişimini önlemek için yapılır. İlaç tedavisi, doktorunuzun önerdiği antidiyabetik ilaçları kullanmayı içerebilir. Bu ilaçlar, kan şekerini kontrol altında tutmak ve tip 2 diyabetin ilerlemesini engellemek için kullanılır. İlaç tedavisi genellikle diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır.



Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmanız önemlidir. İlaçları doğru dozda ve düzenli olarak almak, kan şekeri kontrolünüzü sağlamanıza yardımcı olur.

Unutmayın, gizli şekerin tedavisi, tip 2 diyabetin ilerlemesini önleme veya geciktirme amacı taşır. Bu nedenle, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemek, beslenme düzenine dikkat etmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve kilo kontrolü sağlamak önemlidir. Doktorunuzun önerilerini takip etmek ve düzenli kontroller yapmak, sağlık durumunuzun izlenmesi ve tedavi planının güncellenmesi açısından önemlidir.

HAMİLELİKTE GİZLİ ŞEKER

Hamilelikte gizli şeker, gestasyonel diyabet olarak adlandırılan bir durumu ifade eder. Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında kan şekeri düzeylerinin yükselmesiyle karakterize olan bir durumdur. Bu durum, hamileliğin 24-28. haftaları arasında ortaya çıkar ve genellikle gebelik sonrasında düzelir.

Hamilelikte gizli şekerin nedeni, hormonal değişikliklerin etkisiyle pankreastan salgılanan insülin hormonunun etkinliğinin azalmasıdır. Bu durum, normalde kan şekeri düzeylerini düzenleyen insülinin gebelik sırasında etkili bir şekilde kullanılamamasına ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açar.

Gestasyonel diyabet, annenin ve bebeğin sağlığı üzerinde riskler taşıyabilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, bebeğin büyüklüğünü artırabilir (makrozomi), doğum komplikasyonlarına yol açabilir ve doğum sonrası kan şekeri düzeylerini etkileyebilir. Annede ise preeklampsi (yüksek tansiyon) ve tip 2 diyabet riski artabilir.

Hamilelikte gizli şekerin tedavisi genellikle yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Sağlıklı bir beslenme planı, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolü önerilir. Ayrıca, kan şekeri düzeylerini izlemek için düzenli olarak kan şekeri testleri yapılır. Bazı durumlarda insülin veya başka ilaçlar kullanılabilir.

Hamilelikte gizli şekerin yönetimi ve tedavisi, doktorunuzun önerilerine ve takibine dayanır.