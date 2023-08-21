BEL FITIĞI KONUSUNDA YAPILAN SIK HATALARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BU HATALARDAN KAÇINMANIN ÖNEMİ

Omurgamızın temel destek sistemini oluşturan bel bölgesi, günlük yaşamımızın her anında büyük bir yük altındadır. Ancak modern yaşam tarzı, düzensiz hareket alışkanlıkları ve yanlış egzersiz uygulamaları, bel fıtığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkma riskini artırabilir. Bel fıtığı, omurganın disklerinin zayıflaması sonucu sinir köklerine baskı yaparak ağrı ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Ne yazık ki, bu rahatsızlığın yönetimi sürecinde sıkça yapılan hatalar, iyileşme sürecini uzatabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Bu makalede, bel fıtığıyla ilgili en yaygın 10 hatanın üzerinde durarak, bu hatalardan kaçınmanın neden önemli olduğunu ve doğru yaklaşımla nasıl daha sağlıklı bir omurga yapısına sahip olabileceğimizi keşfedeceğiz.

Bel fıtığı, omurganın alt kısmında yer alan bel bölgesinde meydana gelen bir sağlık sorunudur. Omurgayı oluşturan omur adı verilen kemiklerin arasında bulunan diskler, omuriliği koruyarak esneklik sağlar. Ancak zamanla veya travmalar sonucu bu disklerde dejenerasyon veya zayıflama meydana gelebilir. Bel fıtığı, omurganın bel bölgesinde bulunan disklerin dış tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu omurilik veya sinir köklerine baskı yapabilen bir durumdur. Bu tür bir sorunla karşılaşan kişilerin, ağrıyı hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için dikkatli olmaları önemlidir.

İşte bel fıtığında en sık yapılan 10 hatanın bir listesi:

Aşırı Zorlayıcı Egzersizler Yapmak: Bel fıtığı olan kişilerin aşırı zorlayıcı egzersizler yapmaları durumu daha da kötüleştirebilir. Yüksek darbeli egzersizler, baskıyı artırabilir ve ağrıyı şiddetlendirebilir. Kendinizi dinlemeniz ve sınırlarınızı bilmek önemlidir.

İstirahatsizlik veya Tam Tersi, Aşırı İstirahat: Uzun süreli yatak istirahati, kasların zayıflamasına ve iyileşmenin gecikmesine neden olabilir. Ancak aşırı hareket etmek de problemi kötüleştirebilir. Dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

Uygun Olmayan Pozisyonlarda Oturmak veya Yatmak: Yanlış oturma veya yatma pozisyonları, omurga üzerindeki baskıyı artırabilir, omurgaya ekstra yük bindirebilir ve ağrıyı artırabilir. Doğru duruş pozisyonlarını öğrenmeli ve günlük yaşantınızda bunları uygulamaya çalışmalısınız.

Uzun Süreli Oturma veya Ayakta Durma: Uzun süreli oturma veya ayakta durma omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Eğer uzun süreli oturmanız gerekiyorsa düzenli aralar verip kısa yürüyüşler yapmalısınız. Ayakta durmanız gerekiyorsa ara sıra dinlenme pozisyonları almalısınız.

Ağır Kaldırmak veya Taşımak: Ağır yükleri kaldırmak veya taşımak, bel fıtığı olan kişilerde ağrıyı artırabilir ve baskıyı artırabilir. Ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız veya doğru teknikler kullanmalısınız. Çömelerek kaldırma veya bacak kaslarınızı kullanarak kaldırma gibi yöntemleri tercih etmelisiniz.

Ağrıyı İhmal Etmek: Ağrıyı ciddiye almamak ve tedaviye geç başlamak, iyileşme sürecini uzatabilir. Profesyonel tıbbi yardım almak önemlidir.

Hareketsizlik: Fıtıkla ilgili ağrılar nedeniyle hareketlerden kaçınmak, kasların zayıflamasına ve esnekliğin kaybolmasına neden olabilir. Tamamen hareketsiz kalmak veya uzun süre boyunca yatak istirahati yapmak, bel fıtığı tedavisinde genellikle önerilmez. Fiziksel aktivite, bel fıtığı olan bireyler için de önemlidir. Doktorunuzun onayı doğrultusunda düşük etkili egzersizlere başlayabilirsiniz.

Uygun Olmayan Egzersiz Seçimi: Uygun olmayan spor ve yanlış egzersizler veya aşırı zorlayıcı hareketler, bel fıtığı olan kişilerde durumu kötüleştirebilir. Fizik tedavi uzmanı veya doktor gözetiminde uygun egzersiz programlarına katılmanız önemlidir.

Kilo Vermeye Özen Göstermemek: Fazla kilolar, bel ağrısını artırabilir ve bel fıtığı riskini yükseltebilir. Bel ağrısı yaşayan bireylerin kilo kontrolüne dikkat etmemesi, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Aktivite düzeyindeki azalışa bağlı olarak kilo alımı hızlanabilir. Tedavi sürecinin ilk günlerinde, istirahat ve kontrollü hareketle birlikte diyetisyen desteği almak kilo kontrolünü sağlamak açısından önemlidir.

Sigara İçmeye Devam Etmek: Sigaranın sağlığa zararları genel olarak bilinse de, bel fıtığı riskini artırabilir ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Sigara içmek, disk kanlanmasını bozarak bel fıtığı riskini yükseltebilir. Ayrıca öksürük nedeniyle disk üzerindeki baskı artabilir. Sigara içmeyi bırakmak, tedavi sürecine olumlu etki edebilir.

Stres ve Anksiyeteyi İhmal Etmek: Stres ve anksiyete, ağrıyı şiddetlendirebilir. Rahatlama teknikleri veya psikolojik destek almak faydalı olabilir.

Sert Yerlerde Uyumak: Sert yatak kullanımı, bel fıtığı tedavisinde önerilebilir. Ancak sert yerlerde yatmak, beli istenmeyen pozisyonlara getirebilir. Yere yatmak yerine, normal yükseklikte sert bir yatak tercih etmek daha uygun olabilir. Vücut şeklini alan modern yataklar da bel fıtığı tedavisinde tercih edilebilir.

Profesyonel Yardım Almamak, Kendi Kendine Teşhis ve Tedavi Denemek: Doktor, fizyoterapist veya bir sağlık profesyonelinin fikrini almadan internetten veya çevreden duyduklarına dayanarak kendi kendine teşhis koymak ve tedavi denemek risklidir. Profesyonel tıbbi yardım almak en güvenli yaklaşımdır.

Uzman Olmayanlara Başvurmak: Çevrenizdeki kişilerin önerilerine göre değil, uzman bir doktorun tavsiyelerine göre hareket etmelisiniz. Kulaktan dolma bilgilerle tedavi yaklaşımı, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bel ağrınızla ilgili olarak uzman bir fizik tedavi uzmanına başvurmanız gereklidir.

Ameliyatı Tek Çare: Bel fıtığı, ameliyatın son çare olması gereken bir durumdur. Ameliyat gerektiren durumlar; bacaklarda güç kaybı, idrar ve dışkı tutamama gibi ciddi belirtiler veya tüm diğer tedavi yöntemlerinin sonuçsuz kalması durumunda söz konusu olabilir. Ancak çoğu bel fıtığı vakası, istirahat, ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz, enjeksiyonlar gibi yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir. Bu nedenle bel fıtığı sorunu yaşayan bir kişinin hemen ameliyat düşüncesiyle hareket etmek yerine, uzman doktor tavsiyelerine uygun şekilde tedavi planına sadık kalmak daha akıllıca bir yaklaşımdır.

Son yıllarda hareketsiz yaşam tarzının artması, fazla kilo, uzun süreli bilgisayar kullanımı ve yanlış oturma pozisyonu gibi etkenlerle beraber bel ağrısı problemleri giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak bel ağrısı çeken kişilerin yapmış olduğu bazı hatalar, bel fıtığı riskini artırabilir ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bel fıtığı yaşayan bireylerin bu yaygın hatalardan kaçınarak, uzman doktor rehberliğinde hareket etmeleri gerekmektedir. Belirtilerinizle ilgili olarak mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalı ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemelisiniz. Unutmayın ki, sağlığınızı korumanın en iyi yolu, bilinçli ve doğru adımlar atmaktır.