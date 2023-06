Benim Babam Bir Kahraman Filminin Galası Yapıldı

Ufuk Bayraktar’ın seyirciye gözü yaşlı kahkahalar attırmayı yani bir yandan ağlatırken bir yandan güldürmeyi hedefleyen Orçun Benli’nin yönettiği dram filmi “Benim Babam Bir Kahraman” galası önceki akşam Torun Center’da yapıldı.

En son Dayı filmi ile sinemalarda izlediğimiz Ufuk Bayraktar, babalar gününden iki gün önce vizyona girecek "Benim Babam Bir Kahraman" filmi ile babalık dersi verecek. 16 Haziran’da vizyona girecek filmin galası gerçekleştirildi.



Galaya sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Şarkıcı Ege, Dergici Hira Güngör, İBB Beltur Genel Müdürü Cenk Akın, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu gibi isimler katıldı.

Yüreklere dokunan bir baba-oğul hikayesi olan Benim Babam Bir Kahraman filmi için yeni bir karaktere bürünen Ufuk Bayraktar bu sefer izleyenleri göz yaşı döktürecek.

Başrollerini Ufuk Bayraktar ile birlikte Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin ve Nurhak Mine Söz’ün paylaştığı, Metin Coşkun, Eray Özbal, Hülya Şen gibi usta isimlerin rol aldığı, çocuk karakteri Mehmet Emin Güney'in oynadığı "Benim Babam Bir Kahraman" babalık, kahramanlık, sevgi ve güven sorgulamaları yaptıran sıcacık bir film.

Leman Kurtcan yapımcılığında çekilen “Benim Babam Bir Kahraman”ın eşinin zamansız ölümünün ardından oğlu Can (Mehmet Emin Güney) ile kendine küçük, zorlu ama eğlenceli bir dünya kuran temizlik işçisi Altan (Ufuk Bayraktar) ve arkadaşlarının trajik hikâyesini anlatıyor.

Benim Babam Bir Kahraman küçük bir çocuğu mutlu etmek, umutlu hissettirmek için geceleri tayt giyip, maske ve pelerin takan, emekçi kahramanların dünyasına götürüyor. Süper güç neydi diye sorgulatıyor.

Leman Kurtcan yapımcılığında çekilen filmin senaryosunu Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte yazdı. Filmdeki süper kahraman kostümlerinin çizimleri ise efsane çizgi roman dergisi Leman’ın usta çizeri Bahadır Boysal ait.

16 Haziran’da sinema severlerin karşısına çıkacak filmin müzikleri de titizlikle hazırlandı. Sözleri Can Yücel’e müziğe Derya Köroğlu’da ait olan “Başka Türlü Birşey” ve Barış Akarsu’nun yorumladığı “Kimdir O” adlı şarkılar da filmle birlikte tekrar gündeme gelecek

----------------





Datça'da Fashion Week Türkiye Rüzgarı Esti



TÜRKİYE kültür ve turizm tanıtımına katkı sağlamak adına Türkiye Moda Haftası Kapsamında FASHION WEEK TÜRKİYE sezon organizasyonunu SWIMWEAR konseptiyle DRD HOTELS Ana Sponsorluğunda MARBLE ARCH HOTEL içerisin de gerçekleştirdi. Koreograf Asil Çağıl'ın ve genel koordinatör Suat Ünal'ın yönetiminde 3 günlük kamp ortamında 35 profesyonel ve ünlü manken Swimwear koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

FWTR Yapımcısı Sayın Emrah KAYİHAN , Konuk severliklerinden dolayı DRD HOTELS sahibi ve iş insanı Sayın HAKAN AYDIN a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerini sundu. Organizasyonda ayrıca event sponsor olan UMAY COSMETİCS markası THE FURTHER ürünleride mankenler eşliğinde sergilendi. Organizasyon defileleri içierisinde ELIZA KORN bikini mayo ürünleri ile TİLLA RESORT WEAR koleksiyonları oldukça fazla ilgi gördü. Ortam ve Plaj çanta ürünleri ile HK COLLECTION da çok dikkat çekti. İLAYDA EMİR koleksiyonu ise yaz konsepti ile erkek takım elbiselerini kadın takım elbiselerine uyarladı oldukça beğeni topladı.

FASHION WEEK TÜRKİYE, her yıl 2 milyon dan fazla şirkete ulaşıyor , binlerce firmaya tanıtım alanları sağlıyor , 3 milyar dan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Kendi ülkesine milyonlarca turist ve müşteri kazandırıyor. Kültür ve turizm etkinlikleri ile 81 şehir’ de aktif organizasyonlar düzenliyor.

FASHION WEEK TÜRKİYE (FWTR) , Dünya’nın HAZIR GİYİM konseptine öncülük eden tek ve en büyük moda platformudur. Coğrafi konumu itibari ile Asya , Avrupa , Afrika , Orta Doğu , Uzak Doğu ve Slav ülkeleri dahil okyanus ötesi ülkelerle de iş birliği yaparak Hazır giyim ve Moda sektöründe köprü vazifesi gören 7 kıta’nın en büyük ve en kapsamlı tek resmi moda haftasıdır.

FASHION WEEK TÜRKİYE (FWTR) , inovatif markalar ve koleksiyonların en üst düzeyde sergilendiği , başka benzeri olmayan pazarlama stratejileri ile farkındalık sağlıyan , marka bilinirliği oluşturan , yeni müşteriler kazandıran , 7 kıta’nın en prestijli ve en kapsamlı moda platformu.

FWTR, TÜRKİYE- İstanbul’u , USA-New York, İNGİLTERE-Londra, İTALYA-Milano ve FRANSA-Paris gibi ile birlikte en önemli beş moda başkentinden biri olarak konumlandırmayı başardı.

-----------



Tuğçe Kandemir'den “Bu Benim Öyküm” Şarkısı



“Bu Benim Öyküm” şarkısından bugüne kadar beklenen, yayınlanmayan bir şarkı ile Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 5 yıldır söylediği her şarkı ile müzikseverlerin en derin duygularına dokunmayı başaran Tuğçe Kandemir, kendi duygularından kopan bir şarkı ile karşımıza çıkıyor.

Sözü ve bestesi kendi imzasını taşıyan Sonbahar şarkısı için Tuğçe Kandemir “Bu Benim Öyküm’ün devamı niteliğinde bu şarkı, tekrar o günleri hatırlarım diye kaydetmeye korktuğum bir şarkıydı” diyor. Sonbahar şarkısının düzenlemesi Özkan meydan- Alican Özbugutu imzalı.

Tuğçe Kandemir’in 5 yıldır sakladığı “Sonbahar” şarkısı ve klibi TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği ile 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.



------------



Emre Atlı'dan " Hayatımı Yak"

Kendine has tarzıyla sahnelerinin aranan sanatçılarından olan Emre Atlı'nın elektronik dokunuşlu Türkçe Pop son çalışması ''Hayatımı Yak'' Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlar ve müzik kanallarında yayınlanmaya başladı..

Söz ve müzikleri yeni neslin başarılı isimlerinden Tüzzün'e ait olan şarkının klibini ise Zobunus yaptı.Emre Atlı ''Hayatımı Yak' şarkım, Türkçe pop ve alternatif pop alt türlerini hedefleyen çalma listeleri için ideal bir çalışma oldu.

Zorlukların üstesinden gelmekten bahseden sözlerle, EDM ile aşılanmış vuruş, şarkıya iyimser bir tempo veriyor. Akılda kalan nakaratları ve akılda kalan örnekleri, onu popüler müzik dinleyicilerinin karşı koyamayacağı bir parça haline getiriyor. 'Hayatımı Yak' kesinlikle dinleyicileri harekete geçirecek ve herhangi bir çalma listesine taze bir ses katacaktır.'' diyor



------------



Bursa Fashıon Week Tasarım Yarışması Finalistleri Belirlendi



Doğal dokumanın tasarım ile buluşması ,, temalı tasarım yarışmasına 165 başvuran yerli ve yabancı tasarımcının ön elemeleri The Green park Pendik Oteli’nde Atilla Üstündağ desteği ile etkin jüri komitesi çalışması neticesinde 18 finalist seçilerek ,ekim 2023 te final defilesinde ödüller için yarışacaklar.Jüri komite başkanlığını üstlenen uluslararası moda tasarımcısı ,bir dönem Zeki Müren sahne kostümlerine imza atan .Muzaffer Çaha başkanlığında yürütülmektedir.

Jüri komite üyeleri her birinin branşlarında başarılı isimlerden oluşmaktadır.Turgay Kıran spor ve iş adamı, Yaşariye Doğan Emelya Konf.Tex.Ltd.şti kurucu başkanı modacı,Sami Bilge-Elyaf tex.kurucu başk, Mustafa Barutcuoğlu Barmak makina Aş.,Evren Erdoğan turizm-yatırım iş kadını,Eda Erdogan Nobelda kurucu başk.-ressam,Merve Yılmazer-mimar,Hakan Kızılırmak Medoks tex.yönetim kurulu başk,Banu Özdağ Baem inş yönetim kurl.başk.,Mehmet Güngör Kolisan Aş.yönetim kurulu-iş adamı,.Dr.öğr.üyesi Pınar Çınar-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tasarım bölümü başkanı, doç.dr.Erkan Kaya ftr uzmanı.tasarım yarışmasının ulusal ve uluslararası üniversiteler koordinasyon başkanlığı dr.öğretim görevlisi Berrin Sarıtunç tarafından yürütülmektedir.Yarışmaya üstün ilgi gösteren yurt dışından katılan yarışmacılar Rusya,İran,Bulgaristan ve Avrupa ülkelerinden katılım sağlamaktalar.Türk modasının ve Türk tasarımcıların dünya moda platformlarında türk bayrağını dalgalandırmaları tüm ekibin başarısı olacaktır.zengin bir kültüre sahip türk motif ve desenlerin ,Osmanlının desen ve ezgileri tarihimizi yaşatarak yarınlara Türk modasını taşıyacağına inanan bir ekiptir Bursa Fashion Week ekibi. sektörden destek alan oluşum ülkemizin gençliği ve genç modacı adaylarına ümit olmaya devam ediyor. Her yıl Bursa Fashion Week’in koreografilerini, sahne direktörlüğünü üstlenen ünlü koreograf Asil Çağıl ülkemizde ve dünyada gerçekleşen birçok defile, fashion show ve model, güzellik yarışmalarının da sahne direktörlüğünü yapmaktadır.Makyaj ve görsel sanat direktörlüğü Livza Uyar tarafından yürütülmektedir.

Yemeğe ünlü fotoğraf sanatçısı Zeki Çelik, Best Model 2023 Tuğçe Tekin, Top Model Of Turkey 2023 Beste Viran gibi başarılı isimler de katıldı.Ülkemizin iş dünyasının etkin isimleri .Muaffak Bayramoğlu ve Atilla Üstündağ gibi saygın isimlerin türk gençliğinin hayallerine birer rol model olarak destekleri ile ışık tutmaya devam etmekteler.bu ülke bizim…. gençler de bizim geleceğimizdir…

Ülkemiz dünyanın, konfeksiyon ve tekstil üretim üstü olması ve dünya markalarının tüm tedariğinin ülkemizden yapılması, dünya standartlarında üstün kaliteli üretim gerçekleşmesi ülkemiz açısından büyük bir önem taşımakta. fakat fason üstü olmamızın acı gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor altıncısı gerçekleşen Bursa Fashion Week moda tasarım yarışması çıkmış olduğu bu yolculukta her birinin birbirinden degerli iş dünyasının etkin isimleri ile, genç tasarımcıların ve türk markalarının yükselişi için ümit oldu.



------------------





--------------



Elif Ana Filmine Rusya'dan İki Ödül!



Yönetmenliğini KAZIM ÖZ & SEMİR ASLANYÜREK ‘in yaptığı ELİF ANA filmi Grozni'de düzenlenen 32. Uluslararası "Altın Şövalye" Film Festivali'nde jüri özel ödülü ve festival organizasyon komitesinin özel ödülünü kazandı.

Uluslararası Altın Şövalye Film Festivali 32 yıldan bu yana ve her yıl farklı bir kentte düzenlenen ve bu yönüyle dünyadaki tüm film festivallerinden farklı olan bir film festivalidir. Bu yıl Grozni'de düzenlenen 32. IFF "Altın Şövalye" jürisi, 8 gün süren olağanüstü bir festivalin ardından kararlarını açıkladı. Rus tiyatro ve sinema yönetmeni Andrei Konchalovsky başkanı olduğu jürinin diğer üyeleri Mikhail Galubowich (Rusya), Vladimir Gostukhin (Belarus), Anjel Gutyerres (İspanya), Jovan Markovic (Sırbistan), Margarit Nikolov (Bulgaristan) sanatçılardan oluşuyordu. Uluslararası juri yarışmaya katılan 20 film arasından ELIF ANA'ya jüri özel ödülünü verdi. Ayrıca festivalin organizasyon komitesi de Elif Ana’yı ödüle layık buldu.

20'den fazla ülkeden temsilcilerin katıldığı film festivalinde ELİF ANA filmini temsilen yönetmen Semir Aslanyürek de katıldı. Sahnede kendisine takdim edilen ödülü alan Semir Aslanyürek festivale teşekkür ederek ‘Yaşasın Sinema, yaşasın festivaller! Umarım Altın Şövalye FF önümüzdeki yıllarda bir kez olsun İstanbul’da da düzenlenir’ dedi.

Yönetmenler Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in 2022 yılında birlikte yönettikleri ELİF ANA, bilgeliği ile tanınan Anadolu'nun kutsal annesi Elif'in sevgi, barış, eşitlik, paylaşım, hoşgörü ve merhamete dair değerlerini işleyen bir gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Elif Ana’nın çocukluğundan ölümüne kadar geçen yaklaşık bir asırlık öyküsünü izlerken seyirci Türkiye’nin siyasi panaromasına da tanıklık ediyor.

Depremin yıktığı kentlerde deprem olmadan çekilen Elif Ana filmi geçen kış gösterime girmiş ve özellikle Avrupa’daki Alevilerin çok yoğun ilgisini çekmişti. Depremden dolayı gösterimleri devam etmeyen filmin sonbaharda yeniden gösterime girmesi bekleniyor.

--------------------------