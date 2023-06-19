Merhabalar sevgili dostlar,

''Bahçelerde börülce oynar gelin görümce” diye başlayan Trakya türküsünü sanırım herkes bilir. İşte bugünün konuk oyuncusu da ''Börülce''..

Yaz mevsiminin, fasulyenin biraz incesi dediklerine bakmayın, bilen bilir bilmeyende fasulyenin incesi der, aslında tadıyla pişirme yöntemiyle özellikle de Bodrum Myndos kazılarında ki kaplarda bulunan tohumları ile özbeöz Anadolunun evladıdır.

Önceleri kuru olanı rağbet görürken neyseki sonradan taze börülcenin de meraklıları artmıştır. Özellikle de Ege Bölgesi, Trakya gibi yerleşimlerde tüketimi daha da fazladır.

Sadece salatasıyla da değil, bol domatesli zeytinyağlısı ve Saray Mutfağından çıkma yumurtalı kavurması da çok lezzetli olur.

Hem lezzeti hem de faydaları olarak bakacak olursak, saç, tırnak sağlığı, boy uzaması, kas sistemi gibi önemli konularda rol oynayan protein börülce de oldukça fazladır. İçerdiği çinko ve potasyum sayesinde yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı olur. B9 vitamini yüksek miktarda olduğundan depresyona da faydalıdır.

Trakya Mutfağının sevilen sebzesi ''Taze börülce'' Kırklareli tarafında ''Papuda''ismiyle de anılır.

Haydi o zaman bu hafta sevdiklerimiz için lezzetli bir ''Börülce Salatası''hazırlıyalım mı?



• MALZEMELER:

• 300-350 gr Taze Börülce

• 3 ad orta boy domates

• 1 ad kuru soğan

• 4 diş sarımsak

• 1 ad limonun suyu

• 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağ

• 1 yemek kaşığı nar ekşisi yada koruk ekşisi

• Tuz

• HAZIRLANMASI:

• Börülceleri ayıklayın ve güzelce yıkayarak suyunu süzün.

• Bir tencerede su kaynatın.

• Başka bir kaseye de buzlu su hazırlayın.

• Ayıkladığınız börülceleri ortadan ikiye kesin, eğer sert olanlar varsa ayrı bir yere ayırın.

• Sert olan börülceleri bütün olarak bir araya getirin ve demet olacak şekilde bağlayın. (atarak ziyan etmeyeceğiz)

• Kaynayan suya börülceleri bırakın ve demet haline getirdiğiniz sert olanları da ekleyin.

• Börülceler yumuşayınca sıcak sudan alın soğuk suya bırakın.

• Daha sonra süzgeçe alarak suyunu süzün.

• Demet haline getirdiğiniz sert börülceleri ise şöyle bir silkeleyin içindeki taneleri çıksın.Diğerlerinin arasına taneleri alabilirsiniz.

• Börülcemiz hazır şimdi sosuna geçelim.

• Kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayın ve az tuz ile ovarak yumuşatın.

• Bir kaseye soğanları alın üzerine domatesleri rendeleyin, sarımsakları rendeleyin, limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağ ve tuz ile karıştırın.

• Sos'a börülceleri ilave ederek karıştırın.

• Servis öncesi sosun börülcelerle iyice harmanlanması için sosu bol ve devamlı karıştırmanız gerekir.

• Arzuya göre domates dilimleri ile servis edebilirsiniz.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..