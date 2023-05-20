Geçtiğimiz günlerde Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde aynı gün üç etkinlik yapıldı

Mezuniyet Balonları SULTAN GAZİ Semalarında

Sultangazi ilçesi Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenlerinde Sultangazi semaları mezuniyet balonlarıyla şenlendi

Balonlar kar yağışı gibi havada uçuştukça öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadılar

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde bulunan Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. ve 12 sınıf öğrencileri, kendileri için düzenlenen mezuniyet töreniyle ile okullarına veda ettiler.

Mezuniyet töreninde buruk sevinç vardı. Öğrenciler mezuniyetlerinden sonra belkide birbirlerini hiç göremeyecekler diye son kez Müdürleriyle bir arada

Törene Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer KORKMAZ, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan ÖZTÜRKMEN, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çetin BURUL, okul öğretmenleri ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. Törenin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Mustafa USTA, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayat yolunda bundan sonraki yaşantılarında sağlık sıhhat başarı ve mutluluk dileyerek yüzlerinden gülümsemenin eksik olmamasını temenni etti ayrıca okullarının kapısının kendilerine her daim açık olduğunu belirtti. Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürk ve Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çetin Burul da mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluklar diledi.

Okul Müdürü Mustafa Usta’da buruk sevinçli. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerini mezun edip gönderiyor. Öğrencilerin anılarında yer alacak bundan sonra

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Sultangazi Belediyesi tarafından okul birincisi Elif IŞIKLI’ya Bosna Hersek seyahati dereceye giren hem ortaokul hem de lise kademesindeki diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Ödül törenini ardından bayrak ve flama devir-teslimi, müzik öğretmeni Ferhat Şahin ve öğrencilerinin müzik dinletisi ve mezuniyet belgelerinin dağıtımı yapıldı. Mezuniyet belgelerini, öğretmenlerinden alan öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Çocuklarının mezuniyetini izleyen bazı veliler de gözyaşlarına hâkim olamadılar. Sevinç ve hüznün beraber yaşandığı tören, mezuniyete hak kazanan tüm öğrencilerin ellerindeki balonları havaya bırakmasıyla sona erdi.

Dereceye giren İmam Hatip kızları hediyelerini başkan Abuzer Korkmaz2dan ve diğer protokoldanldılar

İstanbul’daki Eğitimci yazarların başında gelen Haşim Albayrak bu kez farklı bir proje ile öğrencilerin karşısına çıktı

EĞİTİMCİ YAZAR HAŞİM ALBAYRAK OKULDA

ÖĞRENCİLERE YAZAR OLMAYI ÖĞRETTİ.

Hayalimdeki Mesleğim ve İlçemi tanıtıyorum projesi kapsamında Haşim Albayrak Sultangazi İlçesi’nde bulunan Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde konferans verdi.

Haşim Albayrak, Sultangazi İlçesi’nde bulunan Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki konferansta kendisinin daha önce müdürlük yaptığı okullarda uygulayarak başarısını artırdığı Hayalimdeki Meslek adlı projesini anlatarak öğrencilerin meslek hayallerinin oluşmasına ve onlara ilerisi için hedef oluşturmasına ve bu hedefe ulaşmak için çok çalışması gerektiğine dair anlattıkları ile öğrencilerin motive olmasını sağladı.

Haşim Albayrak öğretmeni Ömer Dönmez’in kitabından bazı pasajlar okuyarak öğrencileri oldukça neşelendirdi

Haşim Albayrak, kendisi de lisede öğrenci iken başarısız bir öğrenci iken nasıl başarılı olduğunu kendi öğretmeninin yazdığı hatıra kitabından okuyarak öğrencileri oldukça neşelendirdi. Öğretmeni Ömer Dönmez “Hatıralarım” Adlı kitapta Haşim Albayrak’a oldukça yekûn bir sayfa ayırmış olup onun hem başarısızlığını hem başarıya kavuşmasını şiirler ile anlatıyordu.

Hatıra kitaba göre Haşim Albayrak başarısız olup karnesine çok zayıf alınca defterine yazdığı dörtlük şöyle idi:

Haşim’im ah ederim

Tükenmiyor kederim.

Ya sınıfta kalırsam

Ben babama ne derim.

Haşim Albayrak lisede başarısız ve çok zayıflı öğrenci iken böyle yazmış. Öğretmeni Ömer Dönmez ise bu dörtlük şiirine o kitabında şöyle cevap vermiş:

Haşim neden ah edersin

Niçin öyle pür kedersin

Yazın ikmale çalışıp

Müjde baba geçtim dersin, diye yazmış.

Hayalimdeki Melek çalışmasında öğrenciler, müdürleri dahil pür dikkat dinliyor

Haşim Albayrak diğer konu olan Sultangazi ilçemizi tanıyalım konusunda öğrencileri nasıl çok kısa zamanda kitap yapılabileceğini, öğrenciler isterler ise dönem bitene kadar yazabileceklerini, bunun için yapmaları gerekenleri anlattı.

Bunun üzerine okulun kültür edebiyat kolu öğrencileri yönetiminde bu faaliyete başladılar. İlk işleri olarak her öğrenci kendi yapabilecekleri konuları tespit edip yazılarını hazırlamaya başladılar.

Haşim Albayrak Sultangazi İlçesi’nde bulunan Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde diğer etkinlikte kitaplarını imzaladı

Haşim Albayrak Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde

İmza günü yaptı

Spontane gelişen olay üzerine öğrenciler konferans sonunda Haşim Albayrak’a imza günü yaptırdılar

Okul panolarında ve okul sosyal medyasında Haşim Albayrak’ın okula geleceği duyurusu yapılınca daha önceden Haşim Albayrak’ın çeşitli kitaplarını almış olan öğrenciler; o gün kitaplarını okula getirerek Haşim Albayrak’a kitaplarını imzalattılar.

Haşim Albayrak’ın imzaladığı kitaplar arasında kendi yazdığı kitaplardan bir kaçı olan Kan Turalı kitabı, Dördüncü Murat Kitabı, Fatih’in Asrı İstanbul kitabı, Hayal Kumbarama İlk Kuruş kitabı, 2011 Van-Erciş Deprem Şehidi Öğretmenlerimiz gibi kendi seviyelerine uygun kitapları getirip imzalattı.

Öğrencinin yazara kitap imzalatma mutluluğu gözlerinden okunuyor

Haşim Albayrak ise kitapları imzalarken öğrenciler ile tek tek konuşup o kitaplardan hangi bilgileri aldıklarını sordu. Öğrencilerinin memnuniyetleri ise gözlerinden okunduğundan Haşim Albayrak’ta öncelikle kendine bu imkânı sağlayan okul müdürü Mustafa Usta’ya teşekkürlerini bildirirken birlikte çalıştığı eski müdür arkadaşlarının da kendisini emekli olunca unuttuklarını, konferanslara çağırsalar daha çok sevineceğini belirtti.

Bir yazarın en mutlu günü imza günündeki kitap imzalama kuyruklarıdır. Haşim Albayrak’ta kitaplarını imzalarken kendine gösterilen ilgiden çok memnun