Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Amerikalı Billy C. Talbert’tan 3 yıl müzikal oyunculuğu dersleri alan Işık Tolgay; Batı Yakasının Hikayesi, My Fair Lady, Güney Pasifik ve Grease müzikalleri ile tanıştıktan sonra sahne tozunuda alıp asıl yapmak istediğinin sanat olduğunu farkediyor. Oyuncu Işık Tolgay, Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken Tiyatro serüvenine adım atarak ve hemen sonrasında çocukluk arkadaşları ile hayallerini gerçekleştirmek için Dionysos Tiyatro’yu kuruyor. Tiyatroyu kurduktan sonra ilk olarak Ivan Gonçarov’un ölümsüz eseri Oblomov’u Türkiye’de ilk defa sahneye taşıyıp daha sonra bunu ''Salaklar Sofrası'', ''Fareler ve İnsanlar'', “Bir Delinin Hatıra Defteri” ve “Mezarcı” oyunları takip ediyor.Son günlerde Antre Production'a ait yapımcılığını Melikcan Zaman, çeviri ve yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini ise Malcolm Keith Kay'in yaptığı, Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ''Jekyll & Hyde'' Broadway Müzikalinde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile dev müzikalde karşımıza çıkıyor.

MERT GENÇOĞLU, YEŞİLÇAM VE TÜRK SİNEMASININ SANATÇILARINA EL ATTI...

Yeşilçam ve Türk Sinemasına hayranlığı küçük yaşlarda başlayan Mert Gençoğlu geçtiğimiz günlerde Yeşilçam döneminin menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim, Oyuncu Anta Toros ve Bizimkiler dizisinde Ali karekteriyle tanınan Oyuncu Atılay Uluışık ile biraraya geldi. Hayran olduğu Yeşilçam döneminin oyuncularının ekranlarda olması gerektiğini vurgulayan Mert Gençoğlu onlara Oyunculuk Botoksu uyguladı. Oyunculuk botoksu yüzdeki mimikleri yok etmeden bazen gerekli durumlarda mimiklerde hafif azaltmaya gidilerek yüzdeki ince kırışıkları açma yöntemidir. ''Donuk, soğuk ve şaşkın ifadelerle dolaşan botokslu kişiler diğerlerinin fikrini değiştirebiliyorlar ama oyunculuk botoks uygulamasında böyle bir sorun yaşamayacaksınız çünkü oyunculuk botoks işlemi en çok da bu sorunları ortadan kaldırıyor'' dedi.

YAZ GECESİ MÜZİKALİ İLE ÇOŞTUK...

William Shakespeare’in 1560’lı yıllarda yazdığı “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” adlı eserinden uyarlanarak post modern şekilde müzikalleştirilen “Yaz Gecesi Müzikali” oyunu dün akşam Cevahir Besa Sahne’de hem seyircisiyle hem de sanatçı dostlarıyla bir kez daha buluştu. Geçtiğimiz günlerde Cevahir Besa Sahne’de gerçekleştirilen müzikalin yönetmenliğini ülkemizin son dönem başarılı genç tiyatro yönetmenlerinden Volkan Ateş Gündüz’ün üstlendiği “ Yaz Gecesi Müzikali” adlı oyun Baht Tiyatro & VAG Sanat Yapım ortak yapımı olarak tiyatro severlerle buluşurken müzikalin başlıca rollerini Burak Sevinç, Sinem Güven, Can Ceylan, Cüneyt Üstün, Yaşar Karakulak paylaşırken oyunun müzikleri Sezen Aksu, Can Atilla, Samet Önder Kök, Volkan Ateş Gündüz, Ulaş Kurugüllü, Utku Palta, Mustafa Töngemen, Erdinç Çelikkol, aranjeleri ise Samet Önder Kök, Can Atilla, koreografisi Sinem Güven, dekor tasarımı Selim Cinisli, kostüm tasarımı ise Cemre Melis Çınar tarafından üstlenildi. Cevahir Besa Sahne’de sahnelenen müzikali dün gece izleyenler arasında taverna müziğinin efsane isimlerinden Atilla Yelken, ekranların unutulmaz sunucularından Güler Kazmacı, ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, çakıl taşı sanatçısı Ayfer Yelken,, FİLM-SAN Vakfı müdürü Kıvanç Terzioğlu, Basın danışmanı ve PR uzmanı Derya Özgören, Pera’dan Galata’ya sosyal medya platformu üyeleri, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Zerrin Doğrul, Iraz Savun, Belma Yağmur, Ahmet Tankut, Saliha Türk, Yaşar Şenyüz, Yasemin Evcen, İlknur Şanal, Sedat Gençoğlu, Ahmet Tav, Serpil Karan, Nurettin Aygül gibi isimlerde müzikali izleyenler arasında idi. İnteraktif olarak sergilenen “Yaz Gecesi Müzikali” adlı eserin bu haftaki konukları Türkiye tangosuna yön veren ve Türkiye’nin sesini tüm dünyada duyuran değerli tango dansçı ve eğitmenleri Eşref Tekinalp ve Vanessa Gauch performanslarıyla müzikali izlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...