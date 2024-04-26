Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı kesimindeki muhtelif yerlerde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli Devlet Yolu'nun 10-13. kilometrelerinde Muğla yönünde duvar yapımı sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 28. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ordu çevre yolunun 0-10 kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım şehir içerisinden devam ediyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Samandağ-Hatay yolunun 9-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.