Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10. kilometresindeki viyadükte başlatılan üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 7-12. kilometrelerde Denizli istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametindeki genleşme derzi değişimi sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönündeki tüpler saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresinde (Kütahya Porselen AŞ. fabrikası mevkisi) yapılacak menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hekimhan-Alacahan yolunun 13. kilometresindeki Hasan Çelebi viyadüğünde derz onarım ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.