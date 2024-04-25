Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10. kilometresindeki viyadükte başlatılan üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 7-12. kilometrelerde Denizli istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametindeki genleşme derzi değişimi sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönündeki tüpler saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresinde (Kütahya Porselen AŞ. fabrikası mevkisi) yapılacak menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hekimhan-Alacahan yolunun 13. kilometresindeki Hasan Çelebi viyadüğünde derz onarım ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.