HABER: BAZİD BEYOĞLU

Ulu önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin yarınları ve mimarı olacak çocuklarımıza, armağan ettiği bağımsızlığımızın simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yurdumuzun dört bir yanında çocuklarımızla hep birlikte coşkuyla kutladık! Bugün Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde, Değerli Batman Valimiz Ekrem Canalp’in eşi Aytan Canalp Hanımefendi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç ve KAHEV Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Demet Orhan Başer, çocuk servisinde yatan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar. Eğlenceli kostüm karakterleriyle eğlendikleri, yüz boyama etkinliğiyle renklendiği, danslar ederek cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolu bir bayram yaşadılar. Ulu önderimizin düşüncelerinin ışığında bayramımız kutlu olsun.