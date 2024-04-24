HABER: FİLİZ YILDIZ

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında Bakırköy ilkokulu unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Bakırköy ilk okulu okul müdürü CEMİL TULA' nın günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yapmasının ardından 23 Nisan coşkusu yaşayan birbirinden yetenekli öğrenciler sunumlarını eğlenerek yaptılar.

Bakırköy ilkokulu öğrencilerinin 23 Nisan Bayram kutlaması büyük beğeni topladı. Öğrenciler gösterisini başarılı bir şekilde sunarken, hem eğlendiler hem de eğlendirdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerin birbirinden farklı eğlenceli gösterimleri, gülen yüzleri ve neşesi ile onları izlemeye gelen ailelerine ve yakınlarına aynı coşkuyu yaşattılar.

Henüz çok küçükler dünya onların gülüşüyle daha da güzel. Çok masum, çok saf ve sevgi dolu yürekleri ile parlak bir gelecek bizim der gibiydiler...

Öncelikle tüm çocukların bayramını kutluyor neşe ve başarılarının daim olmasını diliyorum

Geçmişimizden bu güne bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi, kahraman tüm gazilerimizi ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarını minnet ve saygı ile anıyor şükranlarımı sunuyorum.

Bizlere bu cennet vatan armağan edilmeden önce hangi şartlarda bu günlere gelindi, bu vatan uğruna nelerden vazgeçildi ne fedakarlıklar yapıldı bunları unutmayalım unutturmayalım! Cennet vatanımıza sahip çıkalım! Bu cennet vatan için teşekkürle yetinmeyip kendimizi ahlak, uygarlık ve bilim yolunda yürümeye, bu günün güçlü cocuklarını yarinin dünyasını inşa etmek için daha da bilinçlendirmeye, mutlu huzurlu başarılı bir gelecek için her alanda daha da gelişmeye büyük çaba göstermeliyiz.

Çocuklarımızın yüzündeki tebessümler en değerli hazinemizdir. Onların özgürlüğünü ve mutluluğunu kutlarken, gelecek umudumuzu yeniden yeşerttik. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı' mız kutlu olsun.