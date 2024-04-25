Sadece bir bisiklet turu olduğunu mu düşünüyorsunuz?

21 Nisan’da Antalya etabıyla başlayan tur, 28 Nisan’da İstanbul etabıyla son bulacak.

Yarım asrı deviren TUR 2024, 8 etap boyunca Akdeniz, Ege ve Marmara’nın en güzel koylarını izleyenlere görsel şölen eşliğinde sunuyor. Denizin mavisi, ormanın yeşili arasında pedal basan dünyaca ünlü bisikletçileri izlemek büyük keyif. Bisiklet yarışları izlemenin en güzel yanı, geçtiği rota itibarıyla ülkemizin güzelliklerini gözler önüne sermesi ve genel kültürümüze sunduğu katkı.

Yarışın yapıldığı bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri, insanları ve kültürleri hakkında bilgi ediniyorsunuz. Olağanüstü bir öğrenme süreci.

Bu yılki etapları ele aldığımızda ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.

1. Etap : Antalya-Antalya – 135 km (21 Nisan)

2. Etap : Kemer-Kaş (Kalkan)- 190.4 km (22 Nisan)

3. Etap : Fethiye-Marmaris – 154.4 km (23 Nisan)

4. Etap : Marmaris-Bodrum – 136.8 km (24 Nisan)b u

5. Etap : Bodrum-Kuşadası – 181.9 km (25 Nisan)

6. Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) -165.8 km (26 Nisan)

7. Etap : Çeşme-İzmir – 179 km (27 Nisan)

8. Etap: İstanbul-İstanbul 105,4 km (28 Nisan)

Gördüğünüz üzere ülkemizin en güzel koyları etap için seçilmiş bir inci tanesi gibi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bugün 5. etap yani Bodrum-Kuşadası etabı gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü bisikletçilerin ve takımların yer aldığı turda Türkiye’yi 4 Kıta takımı (Continental Team) temsil ediyor. Ayrıca World Tour Team ve ProTeam’ların yer aldığı toplam 25 takım ve 171 sporcu yer alıyor.

Bisiklet yol yarışları genelde 1 hafta süren etaplar şeklinde gerçekleşiyor.

Bu seneki organizasyonda yarışın ilk dört etabını şu isimler birinci tamamladı.

1. Etabın kazananı Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen oldu.

2. Etabın galibi Astana Kazakistan takımının Alman sporcusu Max Kanter oldu.

3. Etabın kazananı Polti Kometa takımının İtalyan sporcusu Giovanni Lonardi oldu.

4. Etabın galibi ise, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen oldu.

Bisiklet yarışçıları bugün 5. Etap olan Bodrum-Kuşadası etabını geçecek.

Her etap birbirinden zorlu bir o kadar da muhteşem olan doğanın fonu eşliğinde nefes kesmeye devam ediyor. Bisiklet yarışları ülkemizde henüz büyük bir kitleye sahip olmasa da Avrupa’da büyük bir ilgiyle izleniyor. Özellikle Avrupalı bisikletçiler, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu yarışmaktan büyük bir keyif aldığı rota olarak belirtiyor.

Türkiye’nin coğrafi güzelliklerinin sunduğu muhteşem atmosfer, turizm açısından da büyük bir öneme sahip. Çünkü yarışlar dev helikopter kameralar ve dronelar ile izleyiciye aktarılıyor. Bu çekimler gerçekten büyüleyici ve yarışın heyecanını doğrudan yansıtıyor. Manzaranın güzelliği ve yarışın heyecanına kendinizi kaptırıyorsunuz.

Yarışla ilgili bilmemiz gereken ilgi çekici ve önemli detaylar var:

Bisiklet yarışları; bireysel bir spor gibi algılansa da aslında öyle değil tamamıyla bir takım oyunu. Tüm sporcular yarışa başladığı andan son bölüme kadar birlikte sürmek zorunda. Çünkü takım arkadaşınız ve diğer sporcular sizi rüzgardan koruyor. Bilmemiz gereken ilk ve en önemli şey; yol bisikleti yarışlarında yapılan tüm hesapların rüzgara bağlı olduğudur. Tüm detaylar rüzgara göre belirlenmektedir. Bisikletlerin tasarımından tutun sporcu kıyafetlerine kadar. Her şey rüzgardan az etkilenmeye göre hesaplanıyor.

Takımdan ayrılmamak bu noktada önemlidir. En öndeki ana grup rüzgarı en çok hisseden grup olduğu için sırayla bu ana grup değişiyor. Burada önemli olan kazananın belirleneceği son bölüme güvenli bir şekilde ulaşabilmek. Yarışın son kilometrelerine gelene dek kimse birbirini geçme derdinde değildir. Ve işte son bölüme gelindiğinde kazanmak isteyen yarışçılar, bisikletlerine tonlarca güç basarak finişe ulaşmaya çalışıyor. Finişe gelen kollarını havaya açarak çizgiden geçiyor.

Öte yandan yarışlarda kazananların derecelerine göre giydiği mayolar/formalar mevcut.

Genel Klasman / Turkuaz mayo

Türkiye’nin denizlerinden rengini alan ve dünyada Türk rengi olarak bilinen Turkuaz mayo: Genel klasman lideri olan sporcu tarafından giyilecek.

Dağların kralı / Kırmızı mayo

Cesaret, tutku ve gücü simgeleyen ve TUR boyunca tırmanış kapılarında en yüksek puanı alan sporcunun başarısını onurlandıracak.

En iyi Sprinter / Yeşil mayo

Doğayı temsil eden yeşil 8 gün boyunca TUR’un en iyi sprinterinin zaferine eşlik edecek.

Türkiye Güzellikleri Prime / Beyaz mayo ise, cennet vatan göndermesine vurgu yapacak.