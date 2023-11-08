Galatasarayımız UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Futball Arena München’de 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00’te başlayacak. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçda evinde Copenhagen ile 2-2 berabere kalan Aslanlarımız, ardından Old Trafford’da aldığı 3-2’lik Manchester United zaferiyle çıkışa geçti. Bayern Münih ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynadığı mücadelenin büyük bölümünde oynadığı baskılı futbolla alkış toplayan takımımız, sonuç kısmında istediğini alamadı ve rakip takım 3-1 kazandı.

Üç maçını da galibiyetle tamamlayan Bayern Münih, 9 puanla lider konumda. Onu 4 puanlı Galatasarayımız ikinci sırada takip ediyor. Manchester United 3 puanla üçüncü , Copenhagen ise bir puanla son sırada bulunuyor.

Bayern Münih ile İstanbul’da oynadığı mücadelede Galatasaray, 2017 Nisan’da Real Madrid’den sonra Real Madrid kalesine en fazla şut çeken takım oldu (20). İlk yarıda rakip kaleye gönderdiğimiz 16 şut, 2003-2004 sezonundan bu yana Bayern Münih’in kalesinde en çok şut gördüğü ilk 45 dakikaydı.

Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi’nde Samueo Eto’o’nun ardından (2008-2009) hem Manchester United’a hem de Bayern Münih’e gol atan ilk futbolcu oldu. Ben her zaman derim inanırsak başarırız. Şöyle bir Galatasaray tarihine bakıldığı zaman nice başarının ve geri dönüşlerin hikayesi var. Galatasaray alır mı bu maçı? İnanırsa alır. Çünkü 75 dakika boyunca Bayern Münih'i sahadan sildi. İnanırsak başarırız. Haydi Aslanlar Top sizde. Yine yeniden Tarih yazdırın. Başarınıza yürekten inanıyoruz... Rast gele...

Galatasarayımızın muhtemel On biri şu şekilde olacak.

Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi