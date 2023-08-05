"Benim için çok değerli bir kişiliktir. Yazar ve besteci kimliği yanı sıra çok iyi bir müzik adamıdır. Sevgili Yılmaz Yanardağ'dan bahsediyorum... Üstümde de emeği çok büyük..
2014 yılında "HOŞÇAKAL" albümümde iki tane bestesini okudum. "Bütün insanlar kardeştir ve Annem (Şiir) " Bana bu eserler hem şans hem de Uğur getirdi. Yalınlığı gibi besteleri de özgün ve içten... Ve çok güzel bir şiir kitabı piyasaya sürdü... Söyleyişi için ricada bulundum kabul etti sağolsun. hem Iğdır da kapı komşumuz, ayrıca da kuzenim (Teyze oğlu) Rahmetli Annem ile Rahmetli Fatma teyzem birbirlerine çok düşkün ve birbirlerini çok severlerdi. Annemin vefatı Fatma teyzemi o kadar çok sarsmıştı ki, naaşı Üstüne gelip" Sen hiç merak etme kardeşim yanına gelmem yakındır." demesi hâlâ kulaklarımızda. Kaderin cilvesine bakın ki gerçekten üç ay sonrası Vefat etti... Hani Şairin dediği gibi "O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler" Malesef öyle... Şimdi gelin Sevgili Abim Yılmaz Yanardağ'ın satış rekorları kıran yeni Şiir kitabını " Uzaktaki içim" ve yeni projelerine kulak verelim..."
Annemi Son nefesinde göremedim...
1969 Iğdır doğumluyum.
Çocukluğum pahalı bir çocukluk değildi ama hayallerim hep pahalıydı.
Babam bizim gözümüzü hiç bir şeyde bırakmazdı. Elinden gelenin fazlasını yapardı. İlkokul,ortaokul, lise eğitimi tamamladıktan sonra. Ticarete atıldım. Kardeşlerimle birlikte Babam'a yardım ederdik.
Rahmetli Babam çok saygın ve toplum içinde çok sevilen bir ticaret adamıydı. Tanımayan yoktu diye bilirim. Rahmetli Annem ise Şeh'ler dendi. İnsanlar gelip ondan dua isterlerdi. İnsani değerli çok yüce bir o kadar da engin ve alçak gönüllüydü. Genç yaşta ölümü hepimizi çok derin sarstı. Annemin ölümü bana hep şaka gibi gelmiştir. Sanki ölmemiş birazdan gelecekmiş gibi. 1987 yılın da 47 yaşında Mide kanserinden kaybettik onu. Bizim oralar da yaylalara çıkılır her yıl. Yine böyle bir yayla zamanı Annem fenalaşıyor. Iğdır'da hastane yetersiz olduğundan Babam Erzuruma götürüyor. Doktor Kanser olduğunu teşhis edince, "Götürün yapacak bir şey yok, hazırlıklı olun " diyor. bir kaç güne kalmadan malesef Vefat etti. Ben Annemin son nefesinde yanında değildim. Ablamla birlikte Iğdır daydık. Beni çok görmek istemiş, hep beni sayıklamış. Son sözü ise "Ben yılmazımı göremedim" olmuş. 36 yıldır bu söz benim içimi kemiriyor... Annemiz vefat ettikten sonra ablalarım bize Annelik yaptı. Biz dokuz kardeştik en ufak kardeşlerim üç ve beş yaşlarındaydı. Çok zorlu yollardan geçtik.
Rahmetli Babam ise 2009 yılında 71 yaşında Vefat etti. Onun ölümü bize tekrardan Annesizliğin acısını tattırdı. Biz bu dünyada onlardan razıydık. ALLAH ikisine de rahmet etsin. Anne ve Baba hakkı ödenmez...
Yeni proje için harıl harıl çalışıyoruz...
Yüzün üstünde şiir ve bestelerim var. Seni niye seviyorum biliyormusun ? Adlı single klip çalışmam ile kanguru yayınlarından çıkan "Uzaktaki içim" adlı Şiir kitabım var.
Şiir singel albüm çalışmam Akademi müzik Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıktı. Yönetmenliğini Rahmi Akkuş ve Samet Akkuş üstlendi.
Çok yakın zamanda ise, bir single albüm çıkartacağız. Bir Şiir bir şarkı çalışmamız olacak. Bunun da çalışmalarına başladık. Büyük emekler veriyoruz. Çok güzel bir iş çıkacağına yürekten inanıyoruz.
İlk estürümanım ev süpürgesiydi...
Müziğe hevesim çocukluk yıllarıma dayanıyor. Hiç unutmam ev süpürgesini elime alırdım, bağlama niyetiyle çalardım. Gel zaman git zaman derken sonra kendime normal bir saz aldım. kendimce çalıp öğrendim. İyikide öğrenmişim yoksa bunca acı ve keder ile yaşama tutunamazdım.
Şiir yazmak benim yaşam tarzım...
Uzaktaki içim; gerçek bir sevginin ve yaşanmışlığın şiiridir.
kitabımızın içeriğinde hayata dair hemen hemen bütün temalar var.
Okuyucularıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kısa zamanda çok rağbet gördü...
UZAKTAKİ İÇİM
Ah uzaktaki içim
kazısam seni haykırışlarıma
kilime işler gibi
ilmek ilmek
türkü türkü
dağ yarılır orta yerinden
taş erir
Güneş çakılır yere billah
sanırım ki
ben ölmeden susmayacak içim
gelmeyeceksin
ve bitmeyecek bu öykü
Ah uzaktaki içim
bakma öyle mahzun
bakma öyle sevgili
aşk senin için yakın bana
korku senin için uzak
yaşamak senin için anlamlı
ölmek senin için kolay
Uzat elini
tut elimden uzaktaki içim
tut ki düşmeyeyim yokluğunun uçurumundan
bir sen büyütüyorum senden uzakta
tut elimden ki
boy veresin içimin en verimli toprağında
tut ki sen çoğaltayım bende
sen yaşatayım ölümsüz
Tut ki
açsın çiçeklerin
büyüsün fidelerin
bir esintin olsun içinde kokunu solutan
o kokun ki
gülden
nergizden
kekikten daha tabii
Ah uzaktaki içim
gel
sesime sesin karışsın
Yüzüme saçın dökülsün
çehren saki
şerbet içirsin dudağından
kahve versin gözlerinden
içeyim
yudum yudum
kana kana
sevgiler dökeyim yoluna
türküler asayım saçına
diyar diyar
yöre yöre
ne olur uzaktaki içim
ya gel
ya beni de al gittiğin yere
ANNEM
Yalan dünyanın yalancı cennetinin gerçek meleği
firarımın sığınağı
sessizliğimin sesi annem
uykusuz gecelerimin bekçisi
kör karanlığımın dolunayı
hırsımın dizgini
yalnızlığımın limanı
derdimin dermanı annem
Direnmemin gücü
başımın tacı
yaramın ilacı annem
ve yarım yaşanmış hayatımın yaşanmış yanı
Ah birde olmasaydı o erken gidişin
kalmasaydı boynum hayatın yalnızlığında bükük
bir de vurmasaydı en yakın bildiklerim
sensizliğin can yakan zamanlarında
yanmasaydı yüreğim içimi sökercecine
ağlamasaydı gözlerim yokluğuna
böylesine acı böylesine kan revan
ve kalmasaydı ardında çaresizliğin dokuz körpeleri
dokuz yaralı yürek
dokuz sahipsiz kuzu
dokuz mahpus hayat
ve kanatları "üvey" e takılan dokuz güvercin
Aaah annem
bilsen ne zordur duvar diplerinde acıyan bakışların menzilinde ağlamak
bilsen ne zordur yokluğunda yaşama tutunmak
bilsen ne zordur kucağında uyumaya hasret yaşamak
göğsünde ağlayamamak
boynuna sarılamamak
içimi dökememek sana
bilsen ne zordur
ne zordur annem
Ah annem
söyler misin
hangi çiçek daha güzel kokar teninden
hangi melek kucaklar beni sen gibi sımsıcak sen gibi hesapsız
hangi yağmur gözyaşların gibi dökülür yetim kalışıma
hangi bulut ağlar yalnızlığıma için için
söyle annem söyle
hangi su senden daha sade daha berrak
hangi güneş senden daha sıcak
hangi toprak senden daha anne
Şimdi
hangi uyku uyutur beni sensizlikte
hangi rüya beni kavuşturur sana
uyusam gelir misin anne
sarılır mısın yavruna sımsıcak
koklar mısın yine eskisi gibi saçlarımı
öper misin yanaklarımdan
kucaklayıp ısıtır mısın üşürken yokluğuna
Aah annem
şimdi hangi türkü susar özlemine
hangi şiir anlatmaz seni
dağlara,denizlere,gökyüzüne
ah annem
sen gittin ya
uğramadı buralara bahar
her yer tipi boran
her yer kış kıyamet kar
söyler misin annem
ben nasıl yaşarım böyle
yanına gelene kadar.