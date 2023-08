RÖPORTAJ: ANIL SURAL - Önce Vatan Gazetesi / Washington DC

Teoman Mutlu iş hayatının yanı sıra, pek çok sivil toplum kuruluşunda yaptığı başkanlık göreviyle adından söz ettiriyordu. Son yıllarda ise Türk siyasetine dikkat çeken bir giriş yapıp Genel Başkan Yardımcısı olarak uzun süre görev aldı. Geçtiğimiz günlerde ise kolları sınavıp Türkiye'nin en yeni partisi Yerli ve Milli Parti’yi (YMP) kurdu.

Kendisi ile uzun süredir yüz yüze görüşememiştik ancak eşine az rastlanır bir ihtimalle Beyaz Saray’da karşılaştık6 yıl önce, dünyaca ünlü markalara üretim yapan deterjan ve kozmetik firma sahibi Teoman Mutlu'nun iş hayatındaki başarılarını duyunca kendisine ulaşmış ve röportaj yapmıştık. Ardından iletişimimiz devam etti.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temasları için Beyaz Saray'a gelen Mutlu, Joe Biden Yönetimi ile görüşmeye gelmiş. Biden’ın ekonomi danışmanlarından, uluslararası ofis çalışanları dahil temaslarda bulunmuş ve ABD’deki basın mensuplarıyla bir araya gelmiş. Biz de Beyaz Saray basın odasında denk gelince kendisiyle Amerika temaslarıyla ilgili bir röportaj gerçekleştirdik…





Dünya gerçekten küçük! Sizi gördüğüme sevindim…



Teşekkür ederim kardeşim. Beyaz Saray’dan davet aldığımız ilk günden itibaren Yerli ve Milli Parti olarak büyük gurur duyduk. Çünkü biz Türkiye’nin ilerleyen döneminde parlayan yıldızı olacağız. Büyük söz sahibi olacağımıza ekip olarak eminiz. Bizi davet edenlere tekrardan teşekkür ediyorum. Genel Başkan olarak burada olmak büyük bir onur.



Partinizden biraz bahsedebilir misiniz?



Yerli ve Milli Parti’nin kuruluş sebebi Türkiye’de siyasetin tıkanan damalarını açmak ve bir an önce ihtiyaç duyulan nefes olabilmek. Yapılan politikaları, eksik bırakılanları tamamlamak, düzgün yapılanlara ise teşekkür etmektir. İktidar olduğumuz zaman geriye dönüp bakmayacağız. Türk halkının ilerleyen dönemlerde müreffeh bir biçimde hayatını geçirebilmesi için her şeyi yapacağız.





Türk – Amerikan İlişkileri adına neler konuşuldu?



Öncelikli olarak görüştüklerim Türk vatandaşlarına ve ABD’de yaşayan Türklere büyük sempati duyuyorlar. ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının hem sorunlarını hem de memnuniyetlerini ilettik. Çözüm odaklı yaklaşıyorlar. ABD’de yaşayan Türkler burada ülkelerini o kadar iyi temsil ediyorlar ki Türklere olan bakış açıları her anlamda olumlu. İlgi ve alaka inanılmaz, çok mutluyum.





Türk Amerikan İlişkilerinde her zaman ticari hedefler önemli. Görüşmede ekonomi kurmaylarıyla bunlar konuşuldu mu?



Yeni dünyada Çin çok farklı bir tarafa kaydığı için diğer ülkelerde olduğu gibi ABD için de Türkiye çok çok önemli bir konuma doğru ilerliyor. Avrupa’daki tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar büyük bir ihtiyaç yarattı ve bu Türkiye için önemli bir fırsat. Türk iş adamlarını bu alanda geliştirmek, yönlendirmek ve pratikte neler yapılabilir konuştuk. Türkiye’deki iş insanları ABD’ye damga vuracak, şu an ki hükümet çok ciddi adımlar attı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ticaret Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların yaptığı politikalar ve hamlelerle şu an iyi bir durumdayız. Yerli ve Milli Parti olarak da ticaret olmazsa olmazımız…





Bugün Ukraynalı bir gazeteci ile de röportaj yaptınız, Türkiye denilince mutlu oldu. Sadece Ukrayna Rusya Savaşında değil Orta Doğu'da da önemli bir rol oynuyoruz. Bundan sonrası sizce nasıl olur?



Sorunuz için teşekkür ediyorum. Aslında baktığınız zaman Türkiye her daim bölgeye yön veren ve gücünü hissettiren bir ülke. Burada Dış politikamızda önemli bir çizgide olan önceki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve şimdiki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a teşekkür etmemiz gerekiyor, ciddi anlamda başarılı politikaları var, bizlere gurur kaynağı. Rusya – Ukrayna, Irak – Suriye ve İran’a bakınca ülkemiz ateş çemberinde. Türkiye’nin lider bir çizgide olduğunu hem Rusya ile hem de ABD ile olan ilişkilerimiz gösteriyor. Tahıl koridoru da önemli. Birleşmiş Milletler de bunu yakından takip ediyor. Hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemek gerekiyor. Beyaz Saray’da bu konuları genel hatlarıyla da olsa konuştuk ve kendilerine teşekkür ediyorum.





Son söz sizin neler söylemek istersiniz…



Türkiye’deki Genel Seçimler sonrası ilk siyasi parti olarak Biden’ın kurmayları ile görüşmek yeni kurulan bir parti olarak talebimize cevap vermeleri mutlu ediyor. Türkiye’nin faydasına olan her şeyin yanındayız. Savunma sanayide yerli ve milli olan her şeyin yanındayız. Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması, güven vermesi ve iyi bir kabile açıklanması umutlu bakmamızı sağlıyor. Beyaz Saray’da şunu gördüm Türkiye olmadan Amerika bölgede asla ve asla bir şey yapmak istemiyor bunu size belirtmeliyim. Ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden geçiyoruz.