Beşiktaş Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. Kadro için transfer çalışmaları sürerken, Beşiktaş'ın sahaya 4 yerli oyuncuyla çıktığını gördük.

Kalede Mert Günok, savunmada Necip Uysal, orta sahada Salih Uçan ve hücumda Onur Bulut ile maça başladı Beşiktaş.

Oyuna ve kadroya baktığımızda Şenol Güneş'ın çok büyük emek harcadığını görmek mümkün. Beşiktaş maçın genelinde oyunun ve sahanın hakimiydi. Tirana, maçın ilk 15 dakikasında sahasında olmanın etkisiyle maça ön alan baskısı yaparak başladı. İlk yarının son dakikalarında da pozisyonlar buldu fakat etkisizdi.

Şayet merkezde ve kanatta Aboubakarı geriden besleyecek oyuncular olsa Beşiktaş daha erken gol veya goller bulabilirdi. Salih ve Gedson Beşiktaş için gerekli fakat bu tip oyuncular değil. Bana göre Beşiktaş'ın son birkaç sezondur en büyük eksiği bu. Kaleye uzaktan şut çekecek, hücum hattını etkili nokta atışı paslarla besleyecek çok iyi bir şutör Beşiktaş için elzem.

Bazı oyuncular vardır koşarken atacağı golü görür. Kalenin her santimetresini ezberlemiştir. Top ayağından çıktığında topun dönüşünü bile hesaplayarak atar. Gol çizmek işidir onun. Atar, attırır. Takımı tam zamanında sonuca ulaştırır. İşte böyle bir profil eksik takımda şu an.

Şenol hocanın çalışarak elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanmaya çalıştığı aşikar. Fakat hocanın kadro kurarken elinde sihirli bir değnek yok. Aboubakar gibi bir oyuncunun maç sonu söylediği sözler kulağa küpe olmalı. Dakika 75 "O dakikaya kadar gol atamadığım için vuruş anında gergindim."

Sahadaki her eksik, diğer oyuncuların üzerinde mental bir baskı oluşturuyor. Özetle, yönetimin bir an önce bu bölgeye takviye yapması ve Şenol Güneş'i rahatlatması şart. Beşiktaş'ın orta sahasında Ghezzal'ın sakatlığı ve giden oyuncular nedeniyle var olan eksiklikler ve aksaklıklar her oyunda göze çarpıyor. Beşiktaş için kazanmanın sürdürülebilir olması bu bölgeye yapılacak etkili transferlerden geçiyor. Yönetimin elimizdeki kadro yeter rehavetine kapılması hata olur.

Öte yandan, Omar Colley, Amir, Salih, Gedson ve Onur Bulut maçın en iyi isimleriydi bana göre. İkinci yarı oyuna başlayan yeni transfer Daniel Amartey, kısa sürede çok etkili oynadı. Uzun zaman sonra stoper gölü izlemek keyifliydi. Rakibe 1 golün yettiği bir rövanş maçında takımın ilk golünü atmak önemliydi.

Bu golden sonra rahatladı Beşiktaş ve daha net pozisyonlar buldu. Aboubakar'ın attığı gol yine muazzamdı. Oyuncunun performansını ikiye katlayacak en büyük formül, arkasını sağlama almaktır.

Maçın en talihsiz anıysa, bana göre Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından olan Masuaku'nun kart görmesiydi.