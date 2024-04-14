Beşiktaş’ta Fernando Santos dönemi geç de olsa bitti. Sancılı ve gereksiz uzayan bir süreç oldu.

Beşiktaş yönetimi aldığı bu kararla; sezonun kalan maçları, Türkiye Kupası ve gelecek sezon için Beşiktaş adına en doğru hamleyi yaptı. Zararın neresinden dönülse kardır düsturuyla Beşiktaş’ın yerinde sayma döneminin bittiğini düşünüyorum. Yeni başlangıçlar için eskilere yol vermek elzemdir.

Beşiktaş’ta 12 haftalık bir performansa sahip olan Santos’ta en büyük sorun; tercih ettiği oyun tarzında ve hatalı kararlarında ısrar etmesi yani sabit fikirli olmasıydı. Santos geldiğinden bu yana seyir zevki olmayan, sahasında dahi rakibi baskı altına alamayan, kısır skorlara mahkum olmuş bir Beşiktaş vardı. Şimdi kim gelirse gelsin Beşiktaş bir daha böyle oynamaz.

Beşiktaş’ın sezonun geri kalan kısmında Serdar Topraktepe ile devam edecek olması olumlu bir karar. Çünkü Serdar Topraktepe, Santos gelmeden önce Çaykur Rizespor gibi zorlu bir deplasmanda takımın başında maça çıkmış 4-0’lık net bir galibiyet almıştı. Santos’a yazılan ilk Karagümrük galibiyeti de (3-0) Topraktepe’nin kurduğu takımın eseriydi. Sonraki ilk maçta Beşiktaş, Pendikspor’a deplasmanda 4-0 yenildi ve ardından Santos klasiği haline gelen sıkıcı maçlar başladı.

Bu maçtan sonra tam 10 hafta boyunca hep aynı şeyi izledik ve hiçbir şey değişmedi. Beşiktaş’ın bu bölümde yalnızca 4 galibiyeti var. Açıkçası yönetim Santos’u göndermekte çok geç kaldı.

Bu saatten sonra mücadele ruhu yüksek bir takım olması gerekiyor. Bunun içinde bu çizgide bir teknik direktör şart. Macera aramaya gerek yok! Beşiktaş’ın yeni sezonda hocası Sergen Yalçın’dır. Bunu görebilmek için de kahin olmaya gerek yok.

En net şöyle açıklayabiliriz: Beşiktaş’ın ya da Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan her takımın teknik direktörünün ligimizdeki bazı parametreleri iyi okuyabilir olması gerekiyor. Takım içindeki oyuncularla yakın bir diyalog, rakip oyuncuları iyi tanıma, doğru rakip analizi, kamuoyu ile doğru iletişim, federasyonun ve hakemlerin aldığı kararlara doğru zamanda, doğru refleks gösterebilme gibi. Bunlar Süper Lig’de başarıya ulaşmanın şifreleridir. Santos’un yaptığı gibi sadece antrenman verilerine odaklanıp, takım 11’i oluşturarak başarıya ulaşmak kafanızı kuma gömmektir.

Süper Lig’de, bu ülkede, bu şekilde şampiyon olamazsınız.

Anlaşılan o ki; filmi başa sarıyoruz. Macera yeni başlıyor. İyi seyirler…