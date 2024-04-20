Süper Lig’in bitmesine son 6 hafta kaldı. Oldukça haraketli ve hatalarla dolu, tarihte görülmemiş bir sezon geçirdik.

Hem lig tarihi açısından hem Beşiktaş açısından sancılı bir sene oldu. Son 6’ya girerken Beşiktaş, teknik direktör Serdar Topraktepe ile sezonu kapatacak. Gelişmelere baktığımızda daha önceden olması gereken de buydu aslında. Fakat yeni yönetim seçim sürecinde beklentileri çok yükseğe çıkardığı için acilen iyi bir hoca getirmeliydi. Aslına bakarsanız Santos aceleyle gelmeseydi Rıza Çalımbay gittikten sonra Serdar Topraktepe devam etseydi bundan daha kötü olmazdı.

Neden böyle düşünüyorum?

Serdar Topraktepe ile ilk olarak ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 4-0 lık bir galibiyet alınmıştı. Ardından Beşiktaş, Hatayspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sonrasında Kasımpaşa karşısında alınan 3-1 mağlubiyet Santos’un geliş sürecini hızlandırdı. Nitekim Beşiktaş yönetiminin üzerinde kamuoyu baskısı vardı. Mutlaka birini getirmeliyiz diye düşündüler, fakat Santos’un oyun tarzı iyi hesap edilmemişti.

Geldiğimiz noktada; Serdar Topraktepe’nin Ankaragücü karşısında sergilediği performansa baktığımızda, iki şeyi değiştirdiğini görüyoruz.

1. Beşiktaş savunması, normal hattın biraz daha önünde maça başladı, burada Topraktepe’nin arzuladığı şey; orta sahayı daha etkin kılmak, rakibin geçiş oyunu oynamasının önüne geçmekti.

2. ise hücum oyuncularına vur emri vermiş olmasıydı. Maçı dikkatle izlediğimizde özellikle Muci, Rashica ve Gedson’un ceza yayının dışından fırsat bulduğu anda sıklıkla kaleyi yokladığını gördük. Uzun zamandır ceza sahası dışından isabetli şut çekemeyen bir takım için önemli. Özetle gelen 2 golde bu emrin sonucuydu.

Rashica, son vuruşlarda etkili olsa daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ayrıca Muleka doğru yerde oynatılırsa neler yapabileceğini gördük.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Ankaragücü’nün topa sahip olması Beşiktaş’ın bu seneki en büyük sıkıntısı olan oyun hakimiyetini 90 dakika elinde tutamaması nedeniyle gerçekleşiyor. Bunun için gelecek sezon iyi bir takım kurmak şart!

Özetle; Topraktepe’nin elinde sihirli bir değnek yok. Beşiktaş’ın kadrosu ezeli rakiplerinin gerisinde! Fakat hocanın takımı, Ankaragücü karşısında efektif bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Sonuçta hoca ne yaparsa bu takımla yapmak zorunda. Galibiyet bu yüzden Beşiktaş için çok önemliydi. Başkent ekibi kupada da Beşiktaş’ın rakibi ve Beşiktaş’ın bu sezon Türkiye Kupası’nı almaktan başka çaresi yok!