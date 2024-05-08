Beşiktaş, tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geçirirken Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırmayı başardı.

Beşiktaş taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maçta aksi olsa büyük bir kriz çıkabilirdi. Tribün oldukça coşkuluydu. Bu coşku, rakip Ankaragücü karşısında baskıya dönüştü.

Sezona kötü başlayan ve bir türlü istenilen oyunu ortaya koyamayan siyah beyazlılar, Ankaragücü karşısında topun ve oyunun hakimiydi. Oldukça sert bir savunma bloğu kuran Başkent ekibi, Beşiktaş’ı kenar hücumlarıyla geçmeye çalışsa da Masuaku ve Svensson buna izin vermedi.

Beşiktaş çok etkili bir oyun ortaya koymadı. Fakat olması gerektiği gibi oynayarak istediğini almayı başardı. Salih ve Ghezzal orta sahayı iyi tuttu. Ankaragücü’ne fırsat vermedi. Ghezzal 63. dakikada sakatlanıp yerini Chamberlain'e bırakınca Muçi soldan, merkeze geçti. Merkezde daha etkili bir Muçi izledik ve gol de bu şekilde geldi. Rakibine önde baskı yapan Beşiktaş, Ankaragücü’nün kendi yarı alanından çıkarken yaptığı hatayı Muçi’yle gole çevirmeyi başardı.

Muçi ve Mert sahanın en etkili isimleriydi. Galibiyette payları büyük. Al-Musrati yine vasatın altındaydı. Serdar Topraktepe, 2. yarının hemen başında Gedson’u oyuna olarak orta sahayı diri tuttu ve Ankaragücü’ne fırsat vermedi.

Maçın en etkili hamlesi ise bana göre, Beşiktaş’ın öne geçtikten sonra, yapılan oyuncu değişiklikleriyle geri çekilmek yerine rakibe baskı yapmaya devam etmesiydi.

Nasıl olsa golü bulduk 1-0 öndeyiz diye düşünüp hücumcu çıkarıp, savunmacı almadı Serdar Topraktepe.

Maçı kazandıran hamle; Topraktepe’nin yerinde yaptığı değişikliklerdi.

Oldukça kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı müzesine götürürse, hem para kazanacak, hem de gelecek sezon Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazanacak. Berbat geçmiş bir sezon için iyi başarı!