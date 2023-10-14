A Milli Takımı'mız Hırvatistan karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından EURO 2024’e bir adım daha yaklaştı. Montella yönetiminde çıktığı ilk resmi müsabakadan 3 puan ile ayrılan Millilerimiz bu Pazar günü Letonya ile karşılaşacak. Alınan galibiyetin ardından ise “ Türkiye EURO 2024 puan durumunda kaçıncı sırada” sorusunun yanıtı Türk futbol tutkunları tarafından mercek altına alındı. Türkiye’nin gruptan nasıl çıkacağı ise araştırılan diğer bir konu oldu.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Montella yönetiminde ilk mücadelesine galibiyetle sonuçlayan Ay Yıldızlı temsilcimiz karşılaşma sonrası gruplarda zirveye yerleşti. Kritik bir sonuç olsada Mililerimiz Hırvatlar dan kat ve kat üstün oynadı. Oyun anlayışını ve disiplini aynı şekilde devam ederse Latonya maçını farklı kazanacağımızdan hiç kuşkum yok. Yeter ki o azim ve istikrar devam etsin.

A Milli Takımı'mızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubunda 15 Ekim Pazar günü Saat 21:45'te Konya büyük Şehir Belediye Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağın maçın bilet fiyatları 200, 300, ge 400 TL olarak belirlendi. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.