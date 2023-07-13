Her insanın zaman ilerledikçe kendisinde görmekten korktuğu yegane şey, deri sarkması gibi bir problemdir. Peki deri sarkması yalnızca ilerleyen yaşın belirtisi midir? Bu yazımızda sizler için, deri sarkması hangi durumlarda meydana gelir, nasıl önlenir ve sarkmalardan nasıl kurtulabileceğinizi kaleme alacağız. Ama önce deri sarkması oluşumuyla ilgili bilgilere göz atalım.

Neden oluşur ?

Esnekliğini yitiren deri üzerinde zamanla sarkmalar meydana gelmektedir. Ancak deri sarkması, sadece derinin yeterli esnekliğe sahip olmamasından ibaret değildir. Deri dokusu genelde yağdan oluşur, kilo verildiği zaman da yağ dokusu kaybedilip deri sarkması oluşur. Ergenlik döneminde yaşanan boy uzaması da deri sarkması oluşumuna neden olabilir. Aynı zamanda ani kilo kaybı da deri sarkması oluşmasında önemli bir etmendir. Bunların yanı sıra, yaklaşık olarak sekiz metre uzunluğundaki bağırsakların vücut içindeki yerleşkesi dolaylı olarak deri sarkması oluşumuna nedeni olabilir. Şekil olarak karışık halde bulunan bağırsaklar, atık maddenin geçmesini zorlaştırdığında ve vücut yağları arttığında, kilo vermek zorlaşır. Bundan dolayı deri sarkması oluşur.

Sarkma nasıl engellenir ?

• Deri sarkması oluşumunu engellemek için ilk olarak yavaş kilo verilmelidir. Elbette herkes kilolarından hızlıca kurtulup daha zayıf görüntü kazanmak ister. Ancak hızlı kilo kaybı, yağların çabuk erimesine neden olup vücudun incelmesini sağladığı gibi, vücudun küçülmesi sonucu derinin bol gelerek sarkmasına neden olur. Bunu için; kilo verirken kontrollü olmak, haftada bir kilodan fazla olmayacak şekilde kilo vermeye çalışmak daha faydalı olacaktır. Böyle kilo verildiği taktirde deri kendini toplayabilir, deri sarkması önlenmiş olur.

• Beslenmeye dikkat edilmelidir. Sarkmaların meydana gelmemesi için protein ağırlıklı beslenmek gerekmektedir. Besinlerinizde; karbonhidrat ve yağı azaltırken proteinleri arttırmanız hem kas kaybını minimuma indirecek, hem de deri sarkmasını önleyecektir. A, E vitamini ve mineral yönünden zengin besinler tüketmeye dikkat edilmelidir.

• Sarkmaların önüne geçmenin diğer yolu ise, derinizin nem durumunu yüksek tutmaktır. Nem oranının düşük olduğu deri, daha çabuk kırışır ve sarkmalar oluşur. Nem eksikliği ile derinin sarkması oluşumunu önlemenin yolu vücudunuzu nemli tutmaktır.

• Bol su tüketilmelidir. Oluşan sarkmalar kuru cildin sorunudur. Su içmek; hem deri sağlığında, hem de kilo vermede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Günlük olarak 9-10 bardak su tüketimi deri sarkması oluşumunu önlemede yardımcı olacaktır.

• Masaj yapmalısınız. Masaj yapmak; deride kan damarlarını uyarır kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımı hızlandığında deri kendini daha hızlı bir şekilde toplamaya başlar. Masaj, vücudun esnekliğini arttırır. Böylece deri sarkması engellenmiş olur.

• Spor yapılmalıdır. Vücudun belli noktalarında beliren deri sarkması için en kesin çözümlerden biri spor yapmaktır. Düzenli spor yapmak kasları güçlendirir. Böylece zamanla vücut kendini toplamaya başlar. Özellikle ağırlık çalışmaları, sarkan derilerin toplanma sürecini hızlandırır.

• Son çare ise ameliyattır. Deri sarkması yaşayan kişi gençse, derinin toparlanması daha kısa bir zaman alacaktır. Fakat belirli yaştan sonra, derinin kendini toplaması daha uzun sürecektir. Bu durumda olan kişiler öncelikle yukarıdaki altı adımı denemeli, sabırlı olmalıdır. Eğer sonuç alınmazsa ve psikolojik olarak buna hazırsa ameliyat olunabilir.

Deri sarkması nasıl azalır ?

Hangi yaş çağında olursanız olun, uzun süre hareketsiz kalmamalısınız. Düzenli ve devamlı olarak yapacağınız egzersiz hareketleri sarkma oluşumunun önüne geçecektir. Hem zihin sağlığı hem de fizik sağlığı için spor yapmak çok önemlidir. Bu nedenle günlük hayatta kendi imkanlarınızla da yapabileceğiniz egzersizlerden bahsedeceğiz.

Yapabileceğiniz egzersizlerden birkaçı şöyledir;

• Karın bölgesini sıkılaştırmak için; mekik çekmek en bilindik ve fayda sağlayan yöntemdir.

• Bacak ve kalça sıkılaştırmak için; bisiklet sürmek, yüzmek, koşu veya yürüyüş yapmak bu bölgelerde sıkılaşmayı sağlayarak sarkmaları önleyecektir.

• Kol bölgesini sıkılaştırmak için; ağırlık kaldırmak, yüzmek veya diğer güç egzersizlerinden faydalanabilirsiniz. Büyük ölçüde, kol altındaki sarkmalardan kurtulmanızı sağlayacaktır.

• Yüz ve boyun bölgesini sıkılaştırmak için; yüz kaslarınızı germelisiniz. Yüz yogası yüzünüzdeki birçok kası çalıştırır. Bu da, boyun bölgesinde oluşan sarkmalar ve yüzünüzdeki çizgilerin gerilerek daha pürüzsüz bir hal almasını sağlayacaktır.

Özellikle gelişim çağında yiyeceğiniz yemekler vücudunuzun gelişiminde çok önemlidir. Bu yüzden protein ağırlıklı ve yağsız gıdalar tüketmelisiniz.

Yiyebileceğiniz protein ağırlıklı yemeklerin birkaçı da şöyle;

• Balık

• Yumurta

• Süt ürünleri

• Mercimek

• Tavuk

• Beyaz leblebi

• Soya