Öğretmenlik bilme, bildirme, anlama, anlatma, yenilenme, yenileme, görme ve gösterme mesleğidir. İnsana sorumluluk, kimlik, kişilik, güven, azim, şuur yükleme mesleğidir. Öğretmen, toplumun düşünen, araştıran dimağıdır. Millî eğitimle gözetilen anlam ve amaç, öğretmenle ete kemiğe bürünür, hayata katılır. O nedenle hiçbir sistem öğretmenden daha önemli ve etkili değildir.

Öğretmen, eğitimin en önemli unsurudur ama tek unsuru değildir. Başta müfredat olmak üzere, okul, eğitim ve öğrenci de diğer unsurlardır. Öğretmen güçlü, donanımlı bir ses olabilir ancak müfredatın kapalı, sıkıntılı mahiyeti, o sesin kendini ifade etmesine imkân vermiyorsa veya talip olması gerekenlerde sağır bir duyarsızlık varsa, öğretmen tohumunu bulamamış toprağa dönüşür. O nedenle, öğretmenin etkisinden en yüksek düzeyde yararlanmak için, evvela amacı, ruhu, felsefesi millî bünyemize, insan ve medeniyet değerlerimize uygun bir müfredata sahip olmak gerekir. Başarıya giden yol, ancak iyi bir müfredat ve öğretim kadrosuyla amacına ulaşır. O takdirde öğretmen saygınlığı kendiliğinden artar, artmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, yapacağı düzenlemelerde bu hassasiyetleri gözetmelidir.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal saygınlığını yitirmesine ek olarak öğretmenler mesleklerini icra ederken çeşitli saldırılarla şiddet olaylarına maruz kalmaktadır.

Bunun bir örneğini geçen gün Sosyal medyada paylaşılan Bir öğrencinin Sınıf Annesine bağırması. "Sen bana karışamazsın " istediğimi yaparım".... Ne oluyor böyle...?

Öğretmene bağırma ve hakaret etme hakkını kim veriyor ? Eskiden öğretmen karşısında konuşmayı bırakın, Sözünden dışarı çıkmazdık ve çıkamazdık... Lütfen.... lütfen... lütfen... Bundan ebeveynlere sesleniyorum

.. Çocuklarınızı önce siz eğitin. Saygının ve Sevginin ne kadar mukaddes bir değer olduğunu önce siz öğretin... Mustafa Kemal Atatürk dediği " Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır... " sözünü kulağınıza küpe yapın... Bırakın Çocuklarınız öğretmenlerin eseri olsun..

• Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

• Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

• Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Sokrates)

• Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

• Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

• Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

• Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

• Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

• Unutmayınız ki, cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

• Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

• Öğretmen bir kandile benzer; kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

• Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk)