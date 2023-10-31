100. yılını dolduran Cumhuriyetimizle birlikte yeni bir yüzyıla başlayan ulusumuzu ve aziz milletimizi yürekten kutluyor, ayrıca her türlü olumsuzluğa karşın, bize bu toprakları vatan yapan, ‘Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ve tüm atalarımızın önünde saygıyla eğiliyor ve “Nice 100 yıllara inşallah” diyerek başlamak istiyorum…

Evet, bu sezon Avrupa’da yoluna, başarıyla geçtikleri ön eleme ve play-off turlarının ardından, grup mücadeleleriyle devam eden üç takımımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarında üçüncü maç haftasını geride bıraktı.

İlginçtir ki, üç takımımızın da, hafta arası oynadığı üçüncü karşılaşmalar 3-1’lik skorlarla tamamlandı. Ancak bu 3-1’lerin yalnızca bir tanesi lehimize bitti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda yer alan ve ilk iki karşılaşmasında Kopenhag’la İstanbul’da berabere kalıp, Manchester United’i İngiltere’de yenen Galatasaray, üçüncü maçta Bayern Münih’i evinde konuk etti. Performans olarak kötü sayılmayacak ancak sonuç olarak hiç de iyi olmayan bir skorla Alman rakibine 3-1 kaybeden Sarı Kırmızılı takım grubunda dört puanla ikinci sırada yer alıyor.

Konferans Ligi’ndeki iki temsilcimizden Beşiktaş, son derece iyi geçen eleme turu mücadelelerinin sonrasında, D Grubundaki maçlarında maalesef beklenenden çok uzak sonuçlar aldı. Siyah Beyazlılar, Belçika’da 1-1 berabere kaldığı Brugge maçının ardından, mutlak favori çıktığı mücadelede İsviçre’nin Lugano ekibine İstanbul’da 3-2 kaybetmişti. Temsilcimiz üçüncü maç haftasında gittiği Norveç’te Bodo Glimt’e de yenilince, görece olarak kolay sayılabilecek gruptaki şansını azalttı. Bu maçta da skor tabelasında 3-1 ve maalesef ki, ‘1’ rakamının yani kaybeden tarafın karşısında Beşiktaş yazıyordu.

Ve takımlarımızın aldığı 3-1’lik skorlardan lehimize olan yalnızca Fenerbahçe Ludogorets maçıydı.

Bu sezon ne Avrupa’da, ne Trendyol Süper Lig’de bileği bükülmeyen Fenerbahçe, Bulgar rakibi karşısında, zaman zaman zorlandığı anlar yaşasa da 3-1 kazanarak, üç maçta topladığı dokuz puanla, H Grubunun liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Özetle, Avrupa’da mücadele eden Galatasaray’ın kalan maçlarında ortaya koyacağı performans, gruptan çıkmasında etken olurken, Beşiktaş’ın ise kalan maçlarında puan kaybetme lüksünün olmadığını söylememiz gerek. Fenerbahçe için çok fazla bir şey demeye gerek yok. İnanılmaz bir tempo yakalayan Sarı Lacivertli takım, inanılmaz şeyler olmaması halinde, grubunu lider tamamlayıp, son 16 turuna direkt katılacaktır.

Umarım üç takımla sürdürdüğümüz bu yolculuğun sonunda Galatasaray da, Fenerbahçe de, Beşiktaş ta gruptan çıkar.

Bu arada, takımlarımızın elde ettiği başarıların, puan sıralamasındaki yerimizi belirlediğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle alınacak tek bir puanın dahi son derece önemli olduğunun altını çizelim.

Hoşçakalın…