(Canfer BALÇIK; İstanbul şivesi-Trabzon şivesi)

Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim 

Kabımdan taşıyorum
Nazlara dayanamam
Geceler ayaktayım
Gündüz de uyuyamam

Bir lafa katlanırım, 
İkide kafam şişer
Hayallerim zamana
Takılıp yere düşer

Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim 

Sanki Derebaşı’nda*
Dönerim virajları
Hiç durmadan okurum 
Bildiğim duaları

Alıyor verdiğini
‘Peşpeşe’ Yaradanım
Beni kandırdı dünya 
‘Sıra sizde’; aldanın

Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim 

Günahların çoğunu
Satıyorum şeytana 
Kalanlar için Mevlâm
Kolaylık versin  bana

İnşallah emaneti
Hazırlanmadan vermem
Bu sene ‘Kalandarı*’
Görürüm ya da görmem 

Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim 

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023/saat:17:30-18:45)

*Derebaşı virajları: Trabzon-Çaykara’da, dünyanın en tehlikeli yollarından biri 
*kalandar/kalanda: Ocak ayının 14. günü; D. Karadeniz, Gürcistan ve civarında bayram olarak kutlanan eski bir bayram 


DÖKİLDİ SENELERUM
(Canfer BALÇIK; Trabzon şivesi)

Ömür merdiveninden 
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi 
‘Beşer beşer’ inerum 

Kabumdan taşayurum
Nazlara dayanamam
Geceler ayaktayum
Gunduz da uyuyamam

Bi lafa katlanırım, 
İkide kafam şişer
Hayallarum zamana
Takilup yere duşer 

Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi 
‘Beşer beşer’ inerum 

Sanki Derebaşinda*
Dönerum virajlari
Hiç durmadan okurum 
Bilduğum döğalari

Aluyur verduğuni
‘Peşpeşe’ Yaradanum
Beni kandurdi dünya 
‘Sira sizde’ aldanun 

Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi
‘Beşer beşer’ inerum 

Günahlarun çoğini
Satayurum şeytana 
Kalanlar için Mevlâm
Kolayluk versun bana

İnşallah emaneti
Hazirlanmadan vermem
Bu sene ‘Kalandari’*
Gorerum ya da gormem

Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi
‘Beşer beşer’ inerum 

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023/saat:17:30-18:45)

*Derebaşı virajları: Trabzon-Çaykara’da, dünyanın en tehlikeli yollarından biri 
*kalandar/kalanda: Ocak ayının 14. günü; D. Karadeniz, Gürcistan ve civarında bayram olarak kutlanan eski bir bayram