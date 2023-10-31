(Canfer BALÇIK; İstanbul şivesi-Trabzon şivesi)
Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim
Kabımdan taşıyorum
Nazlara dayanamam
Geceler ayaktayım
Gündüz de uyuyamam
Bir lafa katlanırım,
İkide kafam şişer
Hayallerim zamana
Takılıp yere düşer
Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim
Sanki Derebaşı’nda*
Dönerim virajları
Hiç durmadan okurum
Bildiğim duaları
Alıyor verdiğini
‘Peşpeşe’ Yaradanım
Beni kandırdı dünya
‘Sıra sizde’; aldanın
Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim
Günahların çoğunu
Satıyorum şeytana
Kalanlar için Mevlâm
Kolaylık versin bana
İnşallah emaneti
Hazırlanmadan vermem
Bu sene ‘Kalandarı*’
Görürüm ya da görmem
Ömür merdiveninden
Döküldü senelerim
‘Bir bir’ çıktıklarımı
‘Beşer beşer’ inerim
(Canfer BALÇIK; 30.10.2023/saat:17:30-18:45)
*Derebaşı virajları: Trabzon-Çaykara’da, dünyanın en tehlikeli yollarından biri
*kalandar/kalanda: Ocak ayının 14. günü; D. Karadeniz, Gürcistan ve civarında bayram olarak kutlanan eski bir bayram
DÖKİLDİ SENELERUM
(Canfer BALÇIK; Trabzon şivesi)
Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi
‘Beşer beşer’ inerum
Kabumdan taşayurum
Nazlara dayanamam
Geceler ayaktayum
Gunduz da uyuyamam
Bi lafa katlanırım,
İkide kafam şişer
Hayallarum zamana
Takilup yere duşer
Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi
‘Beşer beşer’ inerum
Sanki Derebaşinda*
Dönerum virajlari
Hiç durmadan okurum
Bilduğum döğalari
Aluyur verduğuni
‘Peşpeşe’ Yaradanum
Beni kandurdi dünya
‘Sira sizde’ aldanun
Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi
‘Beşer beşer’ inerum
Günahlarun çoğini
Satayurum şeytana
Kalanlar için Mevlâm
Kolayluk versun bana
İnşallah emaneti
Hazirlanmadan vermem
Bu sene ‘Kalandari’*
Gorerum ya da gormem
Ömür merdiveninden
Dökildi senelerum?
‘Bir bir’ çiktuklerumi
‘Beşer beşer’ inerum
(Canfer BALÇIK; 30.10.2023/saat:17:30-18:45)
*Derebaşı virajları: Trabzon-Çaykara’da, dünyanın en tehlikeli yollarından biri
*kalandar/kalanda: Ocak ayının 14. günü; D. Karadeniz, Gürcistan ve civarında bayram olarak kutlanan eski bir bayram