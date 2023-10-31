(Canfer BALÇIK; İstanbul şivesi-Trabzon şivesi)

Ömür merdiveninden

Döküldü senelerim

‘Bir bir’ çıktıklarımı

‘Beşer beşer’ inerim

Kabımdan taşıyorum

Nazlara dayanamam

Geceler ayaktayım

Gündüz de uyuyamam

Bir lafa katlanırım,

İkide kafam şişer

Hayallerim zamana

Takılıp yere düşer

Ömür merdiveninden

Döküldü senelerim

‘Bir bir’ çıktıklarımı

‘Beşer beşer’ inerim

Sanki Derebaşı’nda*

Dönerim virajları

Hiç durmadan okurum

Bildiğim duaları

Alıyor verdiğini

‘Peşpeşe’ Yaradanım

Beni kandırdı dünya

‘Sıra sizde’; aldanın

Ömür merdiveninden

Döküldü senelerim

‘Bir bir’ çıktıklarımı

‘Beşer beşer’ inerim

Günahların çoğunu

Satıyorum şeytana

Kalanlar için Mevlâm

Kolaylık versin bana

İnşallah emaneti

Hazırlanmadan vermem

Bu sene ‘Kalandarı*’

Görürüm ya da görmem

Ömür merdiveninden

Döküldü senelerim

‘Bir bir’ çıktıklarımı

‘Beşer beşer’ inerim

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023/saat:17:30-18:45)

*Derebaşı virajları: Trabzon-Çaykara’da, dünyanın en tehlikeli yollarından biri

*kalandar/kalanda: Ocak ayının 14. günü; D. Karadeniz, Gürcistan ve civarında bayram olarak kutlanan eski bir bayram



DÖKİLDİ SENELERUM

(Canfer BALÇIK; Trabzon şivesi)

Ömür merdiveninden

Dökildi senelerum?

‘Bir bir’ çiktuklerumi

‘Beşer beşer’ inerum

Kabumdan taşayurum

Nazlara dayanamam

Geceler ayaktayum

Gunduz da uyuyamam

Bi lafa katlanırım,

İkide kafam şişer

Hayallarum zamana

Takilup yere duşer

Ömür merdiveninden

Dökildi senelerum?

‘Bir bir’ çiktuklerumi

‘Beşer beşer’ inerum

Sanki Derebaşinda*

Dönerum virajlari

Hiç durmadan okurum

Bilduğum döğalari

Aluyur verduğuni

‘Peşpeşe’ Yaradanum

Beni kandurdi dünya

‘Sira sizde’ aldanun

Ömür merdiveninden

Dökildi senelerum?

‘Bir bir’ çiktuklerumi

‘Beşer beşer’ inerum

Günahlarun çoğini

Satayurum şeytana

Kalanlar için Mevlâm

Kolayluk versun bana

İnşallah emaneti

Hazirlanmadan vermem

Bu sene ‘Kalandari’*

Gorerum ya da gormem

Ömür merdiveninden

Dökildi senelerum?

‘Bir bir’ çiktuklerumi

‘Beşer beşer’ inerum

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023/saat:17:30-18:45)

*Derebaşı virajları: Trabzon-Çaykara’da, dünyanın en tehlikeli yollarından biri

*kalandar/kalanda: Ocak ayının 14. günü; D. Karadeniz, Gürcistan ve civarında bayram olarak kutlanan eski bir bayram