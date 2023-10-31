(Canfer BALÇIK; 6 Kıta/ İstanbul şivesi)
Dağlarda, yaylalarda
‘Vargitler’*çiçek açtı
Yüksek yerlerden düze
‘İnme vakti’ yaklaştı
(Nakarat)
Yaz ayrıldı sıradan
Rüzgar çıktı aradan
‘Hazırlan!’ der Yaradan
‘Dönme vakti’ yaklaştı
Yaprak döktü dallarım
Gülmem bitti, ağlarım
Islandı kanatlarım
‘Konma vakti’ yaklaştı
(Nakarat)
Yaz ayrıldı sıradan
Rüzgar çıktı aradan
‘Hazırlan!’ der Yaradan
‘Dönme vakti’ yaklaştı
Günahı, sevabını
Cennetin nisabını*
Yılların hesabını
‘Sorma vakti’ yaklaştı
(Nakarat)
Yaz ayrıldı sıradan
Rüzgar çıktı aradan
‘Hazırlan!’ der Yaradan
‘Dönme vakti’ yaklaştı
(Canfer BALÇIK; 31.10.2023/ saat: 06:30-0830/İSTANBUL
*vargit: Doğu Karadeniz yaylalarında kar mevsimi öncesi açan ve köye dönüş vaktini hatırlatan çiçek
*nisap: yeter sayı, araçlar