Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması başlamadan hemen önce, mevcut yönetimin 17 Aralık’taki seçim kararını 3 Aralık’a çektiği haberi geldi.

Geç kalınmış fakat yerinde bir karar olduğu aşikar.

Beşiktaş’ta olağandışı koşulların yaşandığı bir sürecin içindeyiz. Gerek seçim gerekse kadro açısından sıkıntılar mevcut. Gaziantep FK maçında da Beşiktaş sahaya sakatlıklar ve rahatsızlanan oyuncular nedeniyle 11 eksikle çıktı. Haliyle bu kadar eksik olunca acaba bu maç oyun nasıl olacak diye merak ediyorsunuz.

İlk 11 açıklanır açıklanmaz savunma hattının tamamen değişik olduğunu gördük. Bekler iyi bir performans sergiledi. Özellikle Bakhtiyor ilk yarıda takımın en etkili ismiydi. Oyuncunun defansif özelliğinin yanında ofansif oyuna da katkısı büyük.

Beşiktaş ikinci yarı temposunu kaybetti. Salih Uçan’ın duran topu Cenk Tosun’un fırsatçılığı kötü oyuna rağmen Beşiktaş’a skoru getirdi. Skorbord 2-0 dı ama sahada coşkulu bir oyun yoktu. Bazen kötü oynarken de kazanmalısınız öyle bir maçtı. Maçın en büyük sıkıntısı Ghezzal’ın sakatlanarak oyundan çıkması. Geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş oyuncudan yararlanamıyor. Rakiplerine göre oldukça kısıtlı bir kadrosu olan siyah-beyazlıların mevcut oyunculardan yararlanamaması da ekstra bir sorun yaratıyor.

Ghezzal’ın Saiss gittikten sonra performansında büyük düşüş var. Oyunu geriden kuran bir stoperin ne kadar etkili olduğunu onun oynadığı daha doğrusu sahada yürüdüğü her maç bir kez daha görüyoruz. Beşiktaş’ta Saiss, Ghezzal, Rosier üçlüsü çok başarılı bir hattı. Bunun yerine yenisini koyamadı Beşiktaş yönetimi. Taşların yerine oturmadığı her bölgede sıkıntı yaşanmaya devam ediyor.

Öte yandan Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla taraftarın tribünde sergilediği “Akaretler’den Cumhuriyete” koreografisi muazzamdı, müthiş bir coşku vardı tribünlerde.Taraftar bu coşkusunu başkan Ahmet Nur Çebi’nin istifasını isterken de gösterdi. Öyle görünüyor ki yönetimle taraftarın bağı bir daha düzelemeyecek şekilde kopmuş.

Futbol üç ihtimalli bir oyun, galibiyetler kadar mağlubiyetler de olağan. Taraftarı bu noktaya getiren tahammülsüzleştiren en önemli etken, sezon başından bu yana yapılan hataların ısrarla kabul edilmemesi ve yanlışlardan geç dönülmesi diyebiliriz.